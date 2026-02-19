Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zaplacená záloha, zvířata nedodána
Dva lidé byli podvedeni při koupi.
Policisté na Trutnovsku a Jičínsku v uplynulých dnech přijali dvě oznámení týkající se podvodu při koupi zvířat prostřednictvím inzertních portálů.
V prvním případě 31letý muž z Trutnovska zadal poptávku na inzertní portál na koupi samice pštrosa. Po zveřejnění poptávky ho kontaktoval dosud neustanovený muž, který přislíbil zvíře dodat. Obě strany si e‑mailem domluvily cenu i způsob dopravy. Poškozený následně zaslal zálohu ve výši 2 000 Kč. Od té chvíle však prodávající přestal komunikovat a pštros nebyl dodán.
V dalším případě si 32letá žena zadala obdobnou poptávku na inzertní portál s cílem koupě kozy domácí. Na inzerát reagovala dosud neustanovená žena, která poškozené nabídla prodej kozy a během komunikace přes chatovací aplikaci se dohodly na možnosti dopravy a převzetí. Poškozená dle dohody zaslala zálohu ve výši 1 000 Kč, avšak i zde prodávající po přijetí platby přestala komunikovat a zvíře nedodala.
Oba případy budou řešeny jako přestupek proti majetku.
Policie varuje veřejnost před podvodníky, kteří zneužívají inzertní portály k vylákání záloh. Pokud po vás někdo požaduje zálohu a působí nedůvěryhodně, raději v obchodu nepokračujte. Podvodníci často přestanou komunikovat hned po přijetí platby.
19. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský