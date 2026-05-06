Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zapálil auto a poškodil zásilkové boxy

Prostějovští kriminalisté zastíhali mladého muže. 

Prostějovští kriminalisté obvinili 33letého muže z Prostějova z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádež a poškození cizí věci.

Poslední den v měsíci září došlo ke krádeži vozidla Audi A6 v Olomouci, které bylo vedeno v databázi hledaných vozidel a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Následným šetřením bylo zjištěno, že se v říjnu pohybovalo v obci Kunštát v okrese Blansko a za volantem seděl obviněný, který měl v té době a stále má dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2030. Zákazy ale nerespektoval a tím se dopustil protiprávního jednání.

Uvedené vozidlo bylo začátkem listopadu nalezeno v jedné z prostějovských ulic strážníkem městské policie, který nás přivolal. Na základě zjištěných okolností, že se jedná o odcizené Audi, byl vůz zajištěn a uložen na policejním parkovišti. Vzhledem k tomu, že odcizené vozidlo užíval obviněný muž, jemuž se krádež vozidla neprokázala, rozhodl se alespoň k zahlazení stop, které souvisely s jeho užíváním. Hned následující den po zajištění a odtažení auta se vydal k policejnímu parkovišti, které je obehnané zdí a přinesl si s sebou nejméně tři zápalné láhve. Ty zapálil a hodil je přes zeď na vozidlo. Jen díky rychlému zásahu ostrahy vozidlo neshořelo.

Dalším šetřením a prověřováním se zjistilo, že v druhé polovině ledna letošního roku v obci Nezamyslice v prostoru čerpací stanice vypáčil a poškodil tři schránky výdejního samoobslužného boxu. Dvě z nich byly prázdné a v jedné našel elektroniku za necelých 49 000 Kč, kterou odcizil. Na poškození boxů způsobil další škodu ve výši nejméně 15 000 Kč.

Koncem měsíce dubna bylo vyšetřování ukončeno a spisový materiál byl předložen na Okresní státní zastupitelství Prostějov s návrhem na podání obžaloby.

por. Mgr. Miluše Zajícová
6. května 2026  

Odkazy do noveho okna

3

Detailní náhled

2

Detailní náhled

1

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 