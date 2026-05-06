Zapálil auto a poškodil zásilkové boxy
Prostějovští kriminalisté zastíhali mladého muže.
Prostějovští kriminalisté obvinili 33letého muže z Prostějova z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádež a poškození cizí věci.
Poslední den v měsíci září došlo ke krádeži vozidla Audi A6 v Olomouci, které bylo vedeno v databázi hledaných vozidel a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Následným šetřením bylo zjištěno, že se v říjnu pohybovalo v obci Kunštát v okrese Blansko a za volantem seděl obviněný, který měl v té době a stále má dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2030. Zákazy ale nerespektoval a tím se dopustil protiprávního jednání.
Uvedené vozidlo bylo začátkem listopadu nalezeno v jedné z prostějovských ulic strážníkem městské policie, který nás přivolal. Na základě zjištěných okolností, že se jedná o odcizené Audi, byl vůz zajištěn a uložen na policejním parkovišti. Vzhledem k tomu, že odcizené vozidlo užíval obviněný muž, jemuž se krádež vozidla neprokázala, rozhodl se alespoň k zahlazení stop, které souvisely s jeho užíváním. Hned následující den po zajištění a odtažení auta se vydal k policejnímu parkovišti, které je obehnané zdí a přinesl si s sebou nejméně tři zápalné láhve. Ty zapálil a hodil je přes zeď na vozidlo. Jen díky rychlému zásahu ostrahy vozidlo neshořelo.
Dalším šetřením a prověřováním se zjistilo, že v druhé polovině ledna letošního roku v obci Nezamyslice v prostoru čerpací stanice vypáčil a poškodil tři schránky výdejního samoobslužného boxu. Dvě z nich byly prázdné a v jedné našel elektroniku za necelých 49 000 Kč, kterou odcizil. Na poškození boxů způsobil další škodu ve výši nejméně 15 000 Kč.
Koncem měsíce dubna bylo vyšetřování ukončeno a spisový materiál byl předložen na Okresní státní zastupitelství Prostějov s návrhem na podání obžaloby.
por. Mgr. Miluše Zajícová
6. května 2026