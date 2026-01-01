Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zanedbaná školní docházka má následky
Když děti přestanou chodit do školy, odpovědnost nesou i rodiče.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 51leté ženy a 55letého muže z Ústí nad Labem pro přečin ohrožování výchovy dítěte. Rodiče dlouhodobě nedbali na řádnou školní docházku svých tří dětí, čímž mohli ohrozit jejich řádný rozumový a mravní vývoj. Přestože byli oba rodiče opakovaně upozorňováni na povinnost zajistit dětem řádné vzdělávání, situace se podle zjištění policistů nezlepšila. V průběhu školního roku 2025/2026 měla patnáctiletá dívka, žákyně základní školy na Ústecku, zameškat celkem 471 vyučovacích hodin, z toho 194 hodin neomluvených. Čtrnáctiletá dívka měla zameškat nejméně 683 vyučovacích hodin, z toho nejméně 504 hodin neomluvených a desetiletý chlapec pak nejméně 389 hodin, z toho nejméně 100 hodin neomluvených. Policisté zjistili, že děti do školy nechodily, přestože k tomu nebyly zjištěny žádné objektivní zdravotní či jiné závažné důvody. Rodiče podle kriminalistů nezajistili dostatečný dohled nad plněním povinné školní docházky ani nepřijali účinná opatření, která by vedla ke zlepšení situace. Oba rodiče přitom podle zjištění policie již v minulosti čelili trestnímu řízení v souvislosti s obdobným jednáním. Žena byla za přečin ohrožování výchovy dítěte odsouzena již dvakrát, muž jednou.
Řádná školní docházka není pouze povinností stanovenou zákonem. Je jedním ze základních předpokladů pro další vzdělávání dítěte, jeho budoucí uplatnění i získání důležitých životních a pracovních návyků. Trestní zákoník chrání mimo jiné zájem na řádné výchově dětí. Rodiče mají nejen právo své děti vychovávat, ale také povinnost zajistit jejich zdravý vývoj a vzdělávání.
Ústí nad Labem 9. července 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje