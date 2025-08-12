Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zanedbaná péče, utrpení a smrt
Obviněná z Hradecka čelí až 12 letům vězení.
Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje nyní ukončili vyšetřování závažného případu, v němž byla trestně stíhána 64letá žena. Je jí kladeno za vinu, že se měla dopustit zvlášť závažného zločinu týrání svěřené osoby s následkem smrti a dále zločinu týrání zvířat.
Obviněná byla opatrovnicí své biologické dcery (nar. 1980), která byla hluchoněmá, mentálně postižená a soudem omezená ve svéprávnosti. Poškozená byla zcela odkázána na péči své matky, která ji podle zjištění policie nejméně od října do prosince 2023 vystavovala trýznivým podmínkám a péči hrubě zanedbávala.
Po pádu z postele v říjnu 2023 se zdravotní stav poškozené výrazně zhoršil. Obviněná jí v topné sezóně neposkytla odpovídající tepelný komfort, ponechávala ji bez pomoci ležet na zemi nebo na kovovém roštu matrace překrytém pouze dekou, v nevytápěné místnosti a bez patřičné hygieny. Navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jí obviněná neposkytla potřebnou lékařskou péči.
Dne 20. prosince 2023 došlo k úmrtí poškozené, které bylo podle lékařské zprávy způsobeno celkovým prochlazením organismu. V domě se navíc, patrně od roku 2014, pohybovalo více než deset psů různých ras, o něž, dle zjištění, obviněná řádná nepečovala.
Zvířata byla vystavena nevyhovujícím životním podmínkám, bez pravidelného venčení, dostatečné stravy a veterinární péče. U většiny psů byly zjištěny známky podvýživy, kožních onemocnění, zánětů, deformací končetin, přerostlých drápů a dalších zdravotních komplikací. Zvířata byla zajištěna a převezena do bezpečného prostředí, kde jim byla poskytnuta potřebná péče.
Vyšetřovací spis byl po provedení všech potřebných úkonů a shromáždění důkazních materiálů předán státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Policie kvalifikuje jednání obviněné jako zvlášť závažné, s dlouhodobým trýznivým charakterem, přičemž skutky zahrnují nejen tragický následek v podobě úmrtí svěřené osoby, ale také systematické týrání většího počtu zvířat. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněné trest odnětí svobody na 12 let.
por. Karolína Macháčková
12.8.2025