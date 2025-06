Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zamířila opravdu do Hrušovan?

ZNOJEMSKO: Kriminalisté už skoro osm měsíců pátrají šestačtyřicetileté ženě ze Znojemska.

Už skoro osm měsíců pátrají jihomoravští policisté po šestačtyřicetileté ženě ze Znojemska. Ženu, která bydlí v obci Krhovice, postrádají její blízcí. Pohřešovaná se léčí s epilepsií a nikde nepracuje. Lidé z jejího okolí nevylučují, že by se mohla sebepoškodit. V minulosti několikrát na několik málo dní bydliště opustila, vždy ale o sobě alespoň telefonicky dala vědět. Dům, ve kterém bydlí, nechala nezajištěný s klíči v zámku. Její mobilní telefon je nedostupný. Naposledy byla s rodinnými příslušníky v kontaktu 15. října loňského roku. Kriminalistům se podařilo zjistit, že tento den odjela se svým známým osobním automobilem do Hrušovan nad Jevišovkou. Tam měla podle vyjádření řidiče navštívit svou známu. V nedalekém městě se policistům nepodařilo zjistit, koho měla v úmyslu navštívit a zda osobu vůbec navštívila. Zjistili, že hovořila o možné práci v sousedním Rakousku. Zda práci v sousední zemi získala, se nepodařilo ověřit. Prověrky i specializovaných zdravotnických zařízení k vypátrání nevedly. Kriminalistům by pomohla jakákoliv informace o pohybu pohřešované ženy. Především zda byla v polovině října loňského roku v kontaktu či na návštěvě u kamarádky v Hrušovanech nad Jevišovkou. Pracují také s myšlenkou, že by mohla stát členkou nějaké zvláštní skupiny či sekty.

Jakékoliv informace k pohřešované ženě můžete sdělit vyšetřujícím kriminalistům na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 12. června 2025

