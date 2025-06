Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zaměstnanec roku z ní nebude

MOSTECKO - Byla přistižena při krádeži.

Na nástěnku zaměstnance roku se rozhodně nedostane 31letá žena z Meziboří. Ta od roku 2022 pracuje v litvínovské prodejně s nářadím na pozici skladník. V minulosti se dostala do dluhové pasti a již nezvládala hradit své závazky. Rozhodla se udělat krok špatným směrem a chtěla si přivydělat nezákonným způsobem. V závěru letošního května ji údajně napadla myšlenka, že ve svůj prospěch patřičně využije pozice skladníka. V několika dnech měla z prodejny odcizit několik rázových utahováků, dva akumulátory nebo vyřezávačku do sádrokartonu. Hodnota zboží bude teprve přesně vyčíslena v nejbližších dnech, bude se ale pohybovat v řádech nižších desítek tisíc korun. Její chování vzbudilo ve firmě podezření, že vše není v pořádku. Vše vyšlo na povrch začátkem června. To měla žena opět připravené zboží ke krádeži a končila ji směna. Hned jak z provozovny vyjela na elektrokoloběžce, zastavila ji policejní hlídka. Zaměstnankyně měla v batohu dvě krabice s odcizeným nářadím. Policisté ji na místě zadrželi a převezli na služebnu. Tam si převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Zboží prý prodávala jisté osobě, aby přišla k lepšímu výdělku. Tím si ale zadělala na problém a zřejmě se ocitne na nástěnce odsouzených, protože jí v případě uznání viny hrozí až dvouleté vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. července 2025

vytisknout e-mailem