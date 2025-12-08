Policie České republiky  

Zaměstnanci vynášeli zboží z firmy

Cizinci jsou stíhaní na svobodě, trutnovská firma přišla o 550 tisíc korun. 

Policisté z Trutnova byli v pátek ráno 5. prosince 2025 přivoláni do jedné z místních firem, kde zaměstnavatel přistihl čtyři cizince (ve věku 21, 21, 29 a 37 let) při krádeži 43 kusů výrobků. Na místě byli okamžitě policisty zadrženi.

odcizené zbožíodcizené zbožíŠetření ukázalo, že nejde o ojedinělý incident. Kriminalisté zjistili, že obvinění měli od začátku října 2025 opakovaně odnášet z výrobního závodu různé typy senzorů. Podle dosavadních zjištění takto odcizili nejméně 440 kusů, které následně zpeněžovali v Polsku.

Obvinění byli dlouholetými zaměstnanci firmy, dobře znali provoz i rozmístění kamerového systému. Využívali společné směny a čekali na vhodný okamžik, aby se vyhnuli odhalení.
Škoda pro zaměstnavatele je vyčíslena na více než 550 tisíc korun, neboť nejnižší prodejní cena jednoho senzoru přesahuje 1.200 korun.

V sobotu 6. prosince zahájili kriminalisté proti všem čtyřem trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádeže ve spolupachatelství. V současné době jsou obvinění stíháni na svobodě.

Pokud jim bude vina prokázána, hrozí jim trest odnětí svobody v délce 2 až 8 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.
8.12.2025, 11:00

