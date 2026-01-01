Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zaměřili jsme se na nejzranitelnější účastníky silničního provozu

Odhalili jsme dva podnapilé cyklisty. 

V průběhu pondělního dne se kroměřížští policisté v rámci dopravně-bezpečnostní akce zaměřili nejen na řidiče motorových vozidel, ale především na ty nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Za celý den zkontrolovali 189 řidičů, včetně cyklistů. Celkem odhalili 38 přestupců, z toho 23 byli právě cyklisté. Jednalo se především o jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce a jízdu do zákazu. Řešili i jednoho chlapce bez helmy a také dvě osoby jedoucí na jednom jízdním kole. Zjistili i dva podnapilé cyklisty. U jednoho naměřili 0,26 promile a u druhého 1,6 promile. Nyní oběma hrozí ve správním řízení až pětadvacetitisícová pokuta.


Policie radí:
Používejte cyklostezky, pokud jsou k dispozici.
Na stezkách s oddělenými pruhy musí cyklista použít pruh pro cyklisty, chodec pro chodce.
Používejte helmu, může vám zachránit život (povinná do 18 let).
Buďte vidět – vybavte se reflexními doplňky.

28. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna

DBA - cyklista

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 