Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Zaměřil se na trezory
Byl zadržen a skončil ve vazbě.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.
Obviněný muž měl ve středu 22. července letošního roku kolem čtvrté hodiny ranní v Karlových Varech u jednoho z restauračních zařízení poškodit plastové okno. Tím se dostal do vnitřních prostor, které prohledal. Uvnitř měl odcizit dva kovové příruční trezory, které měl odvézt do garáže, kterou měl pronajatou. Tam trezory poškodil a odcizil z nich finanční hotovost.
O přibližně týden později, mezi druhou a třetí hodinou ranní, měl na Karlovarsku poškodit vchodové dveře do jedné ze směnáren. Z vnitřních prostor měl vypáčit ze zdi bezpečnostní trezor, kdy poté z místa odešel.
Případy odcizených trezorů se zabývali také karlovarští kriminalisté, kteří obviněného muže krátce po druhé krádeži zadrželi.
Svým jednáním měl způsobit na poškozených a odcizených věcech škodu přibližně 285 tisíc korun.
Skončil ve vazbě.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.
nprap. Jan Bílek
3.8.2026