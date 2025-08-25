Policie České republiky  

Zaměřeno na nejzranitelnější účastníky

Do krajské dopravně bezpečnostní akce zaměřené na chodce, cyklisty a motocyklisty se v úterý 19. srpna 2025 zapojili i mělničtí policisté. 

A proč právě na ně? Tato skupina účastníků silničního provozu patří mezi nejohroženější, jelikož nemají žádnou nebo jen minimální ochranu v případě střetu s vozidlem. Zatímco řidič automobilu je chráněn konstrukcí vozidla, airbagy a bezpečnostními pásy, chodci a cyklisté jsou vystaveni přímému nárazu. Motorkáři sice používají ochranné přilby a oblečení, ale ani to nezaručuje dostatečnou ochranu.

Do dopravní akce bylo nasazeno 10 policistů, kteří během kontrol zjistili desítku přestupků, jež byly na místě vyřešeny pokutou v příkazním řízení. Mezi nimi byly uloženy pokuty chodcům, kteří nerespektovali světelnou signalizaci a přešli železniční přejezd na červený signál. Tento přestupek je nejen porušením zákona, ale především vážným ohrožením života.

„ Přecházet železniční přejezd na červenou je hazard se životem. Vlak se pohybuje vysokou rychlostí, jeho brzdná dráha může být i několik set metrů a strojvedoucí nemá šanci včas reagovat. Navíc se vlak může blížit z opačného směru, než člověk očekává. I když se zdá, že je trať volná, může se vlak objevit během několika sekund“.

Policisté také připomínali cyklistům důležitost nošení přilby, být vybaveni funkčními odrazkami a světly. Během kontrol se nezaměřili jen na tyto účastníky, ale i na ostatní řidiče. Kontrolovali dodržování pravidel v silničním provozu, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek, povinnou výbavu a další. Celkem zkontrolovali 30 vozidel včetně cyklistů a chodců. Řidiči, kteří měli vše v pořádku dostali od preventistek malý dárek v podobě nealkoholického piva a testru na přítomnost alkoholu v dechu.

Cílem akce nebylo pouze sankcionovat, ale především preventivně působit na účastníky provozu a zvýšit jejich povědomí o rizicích, která mohou vést k vážným nebo dokonce fatálním následkům.

por.Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
25.8.2025

