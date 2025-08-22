Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaměřeno na nejzranitelnější účastníky silničního provozu
Začátkem týdne se středočeští policisté v rámci speciální kontroly zaměřili na nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté, ale také řidiči koloběžek a motocyklisté.
Kontroly zaměřili do míst, kde lze předpokládat jejich zvýšený pohyb. Jejich pozornosti neunikli ani další účastníci silničního provozu a zákonem stanovené povinnosti jako věnování se řízení a dodrřování stanovené rychlosti. Neopomenuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděli kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
Policisté během akce zkontrolovali 1848 motorových vozide a několik desítek chodců a cyklistů. V 321 případech zjistili porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Většinu vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení, několik jednání odevzdali po zpracování k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.
Během řízení motorového vozidla používalo hovorová zařízení 81 řidičů. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 76 řidičů. Špatný technický stav vozidla mělo 62 řidičů, dalších 22 dostalo pokutu za špatný způsob jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 26 pasažérů. Velmi negativním zjištěním bylo, že 5 z kontrolovaných řidičů řídilo pod vlivem alkoholu. Dva z nich nadýchali dokonce více než jedno promile alkoholu a jsou tak podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Z požití jiných návykových látek jsou podezřelí další 3.
Během akce policisté dospělé cyklisty upozorňovali na důležitost přilby při jízdě. Legislativa plnoletým cyklistům v tomto ohledu nic nenařizuje. Každý by však měl dbát své vlastní bezpečnosti. Život a zdraví máme jen jedno. Policisté apelovali právě na tyto cyklisty, aby si helmu opatřili a přijali ji za automatickou součást svého cyklistického vybavení bez ohledu na to, jestli na kole sportují, používají ho jako dopravní prostředek do práce nebo na něm jezdí na nákupy. K dopravní nehodě, třeba právě s fatálním úrazem hlavy, může dojít v náročném terénu, ale i na silnici pár metrů od domova.
Věděli jste, že pád z kola na hlavu v rychlosti 15 km/h se rovná pádu z výšky jednoho metru hlavou přímo na beton? To jasně ukazuje na velké riziko a důležitost helmy při cyklistice.
Je třeba myslet na to, že čím vyšší rychlost, tím větší riziko. Pokud jde o střet s jiným dopravním prostředkem, tak se rychlosti sčítají a případný pád je o to horší. Když si pro příklad tedy k rychlosti 15 km/h (cyklista) přičteme rychlost vozidla 35 km/h, výsledná rychlost bude 50 km/h a rovná se pádu z výšky deseti metrů přímo na beton.
V České republice jezdí spousta lidí na jízdním kole rekreačně a prázdniny, dovolené i hezké počasí k tomuto oblíbenému sportu jen přispívají. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Pokud dojde ke střetu cyklisty s motorovým vozidlem, následky mohou být vážné až tragické. Při dodržování zásad bezpečné jízdy se snižuje vznik dopravních kolizí, a tím i nebezpečí úrazů.
Pár rad pro připomenutí:
- dbejte na stav kola a jeho výbavu - (dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, boční odrazky na paprscích kol atd….)
- snažte se být vidět a navažte oční kontakt s řidičem vozidla
- nepijte alkohol před i během jízdy
- vybírejte cyklostezky a trasy, které znáte
- buďte ohleduplní a předvídaví
- jezděte při prvém okraji vozovky
- pozor na mrtvé úhly
- nehodu se zraněním nahlaste
por. Mgr. Markéta Robková
22.8.2025