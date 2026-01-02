Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Záměna směrovky upoutala pozornost policejní hlídky
Při následné kontrole dechová zkouška u řidiče ukázala pozitivní hodnoty.
V nočních hodinách dne 1. ledna 2026 prováděla hlídka obvodního oddělení běžný silniční dohled v katastru obce Hodkovice nad Mohelkou. Krátce před třetí hodinou ranní si policisté všimli projíždějícího osobního vozidla značky Škoda Octavia, jehož řidič při průjezdu kruhovým objezdem použil směrová světla, která signalizovala jízdu po kruhovém objezdu vlevo, avšak řidič nakonec odbočil vpravo.
Tento jízdní manévr upoutal pozornost policejní hlídky, která se za vozidlem vydala a následně jej předepsaným způsobem zastavila k silniční kontrole. Řidič vozu byl vyzván k předložení dokladů a po řádném poučení také k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, s čímž souhlasil. První dechová zkouška ukázala hodnotu 1,32 promile alkoholu, opakovaná poté 1,39 promile alkoholu v dechu. Řidič požití alkoholu před jízdou sám příznal a s naměřenými hodnotami souhlasil. Lékařské vyšetření nepožadoval. Na místě policisté čtyřiapadesátilému řidiči zakázali další jízdu a převezli jej na obvodní oddělení k dalším úkonům.
Následujícího dne bylo muži ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z přečinu ohrožení pov vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
Opětovně upozorňujeme řidiče, že řízení pod vlivem alkoholu patří mezi nejzávažnější porušení zákona, které výrazně zvyšuje riziko dopravních nehod s vážnými následky. Policisté proto apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby nikdy nesedali za volant po požití alkoholu nebo jiných návykových látek a svým zodpovědným chováním tak příspěli k bezpečnosti na silnicích.
Za uplynulý rok evidujeme na území Libereckého kraje 4 799 dopravních nehod, z nichž připadlo 240 na řídiče pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
2. ledna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková