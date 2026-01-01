Zámečník
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit na dobu neurčitou
Náplň práce
- opravy a údržba vnitřního a vnějšího zařízení v objektech krajského ředitelství
- opravy zámků a zavíracích zařízení různých typů,
- drobné opravy vodoinstalačního zařízení.
- údržba venkovních prostor včetně sekání a údržby vegetace
- obsluha a kontrola určených tlakových nádob – expanzomatů, obsluha nízkotlaké plynové kotelny
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 21.890, - Kč – 31.240, - Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání - nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
- osobní příplatek – přiznán po uplynutí zkušební doby
- minimální zaručená mzda od 31.360,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta), ubytování v rekreačních zařízeních PČR a MV, program slev u partnerů
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vzdělání zakončené min. výučním listem
- znalost práce na PC
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič podmínkou
- svářecí průkaz není podmínkou
Výhodou
- praxe v oblasti instalatér, zedník
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
Další informace
- PO-PÁ pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin, SO+NE a svátky volné
- termín pro zaslání životopisu: do 30. 04. 2026
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mailovou adresu jiri.copak@pcr.cz s předmětem „zámečník“ nebo doručte poštou na adresu Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení provozu a údržby majetku, Jiří ČOPÁK, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov nejpozději do 30. 04. 2026.