Policie České republiky  

Zámečník

KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit na dobu neurčitou

Náplň práce

  • opravy a údržba vnitřního a vnějšího zařízení v objektech krajského ředitelství
  • opravy zámků a zavíracích zařízení různých typů,
  • drobné opravy vodoinstalačního zařízení.
  • údržba venkovních prostor včetně sekání a údržby vegetace
  • obsluha a kontrola určených tlakových nádob – expanzomatů, obsluha nízkotlaké plynové kotelny

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 21.890, - Kč – 31.240, - Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání - nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
  • osobní příplatek – přiznán po uplynutí zkušební doby
  • minimální zaručená mzda od 31.360,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta), ubytování v rekreačních zařízeních PČR a MV, program slev u partnerů
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vzdělání zakončené min. výučním listem
  • znalost práce na PC
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič podmínkou
  • svářecí průkaz není podmínkou

Výhodou

  • praxe v oblasti instalatér, zedník
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti

Další informace

  • PO-PÁ pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin, SO+NE a svátky volné
  • termín pro zaslání životopisu: do 30. 04. 2026  
  • možnost nástupu: dle dohody  
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mailovou adresu  jiri.copak@pcr.cz  s předmětem „zámečník“ nebo doručte poštou na adresu Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení provozu a údržby majetku, Jiří ČOPÁK, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov nejpozději do 30. 04. 2026.
 

