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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Žaludeční obtíže řidiče prozradily

Policisté se chtěli přesvědčit, že je muž v pořádku. Provedená dechová zkouška na alkohol pak ledacos vysvětlila. 

Byla neděle, krátce po poledni, když si svitavští dopravní policisté na silnici I/43 všimli odstaveného osobního vozidla, vedle něhož byl opřený muž a vypadal, že má žaludeční obtíže. Policisté se proto otočili a jeli se přesvědčit, zda je v pořádku. Muž ale mezitím stihnul sednout do svého vozu a v jízdě pokračoval směrem na Lanškroun, kde ho policisté dojeli a zastavili. Řidič policistům sdělil, že se mu udělalo nevolno po průjezdu místními klikatými zatáčkami. Policisté se však nenechali zmást a u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem 0,7 promile. Ve voze navíc vezl dvě malé děti.

Policisté 35letému muži zakázali další jízdu. Ve správním řízení mu za přestupek hrozí pokuta až 25 000 korun a zákaz řízení až na 18 měsíců.

Zbytkový alkohol je nebezpečí, které stále mnoho řidičů podceňuje. Ani po několikahodinovém spánku totiž nemusí být alkohol z organismu zcela odbourán. S takzvanou kocovinou navíc přichází celkový útlum, únava, zhoršená schopnost soustředění i pomalejší reakce. Orientační alkotester může pomoci odhalit přítomnost zbytkového alkoholu, nespoléhejte však na něj bezvýhradně. V případě pochybností je vždy lepší za volant nesedat vůbec.

30. července 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká

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