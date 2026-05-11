Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Záloha na ořechy putovala podvodníkovi

Bezmála 30 000 korun skončilo u neznámého pachatele. 

Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory se zabývají podvodem, ve kterém figuruje finanční záloha na několik kilogramů ořechů. Neznámý  pachatel se totiž měl vydávat za firmu, která je prodává a zájemci e-mailem poslat fakturu na zálohu. Poškozený toto však neodhalil a bezmála 30 000 korun zaslal na účet podvodníka. Na celou záležitost setak  přišlo až v moment, kdy poškozeného vyzvala pravá firma a chtěla zálohu zaplatit. Pozor na podvodníky! Důvěřuj, ale prověřuj.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. května 2026

