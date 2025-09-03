Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zákrok proti muži

Poškodil skla provozovny a motorového vozidla. 

Policisté z českobudějovického oddělení hlídkové služby byli v pondělí 1. září 2025 ve večerních hodinách vysláni k zákroku proti muži, který se procházel s nožem v ruce ulicí Česká v krajském městě. Po příjezdu na místo zde napříč ulicí kráčel muž, který když viděl policisty nůž zahodil a dobrovolně reagoval na jejich výzvy. Policisté ho zpacifikovali a následně zjistili informace o jeho protiprávním jednání nedaleko kavárny Horká vana. Zde měl poškodit skleněnou výplň jedné z místních provozoven a sklo zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia.

Případ si převzali policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město, kteří ve věci zahájili úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a poškození cizí věci. Včera odpoledne si 35letý muž převzal sdělení podezření, kdy může během následujících dvou týdnů očekávat soudní řízení.

3. září 2025

3. září 2025

