Zákrok proti muži
Poškodil skla provozovny a motorového vozidla.
Policisté z českobudějovického oddělení hlídkové služby byli v pondělí 1. září 2025 ve večerních hodinách vysláni k zákroku proti muži, který se procházel s nožem v ruce ulicí Česká v krajském městě. Po příjezdu na místo zde napříč ulicí kráčel muž, který když viděl policisty nůž zahodil a dobrovolně reagoval na jejich výzvy. Policisté ho zpacifikovali a následně zjistili informace o jeho protiprávním jednání nedaleko kavárny Horká vana. Zde měl poškodit skleněnou výplň jedné z místních provozoven a sklo zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia.
Případ si převzali policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město, kteří ve věci zahájili úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a poškození cizí věci. Včera odpoledne si 35letý muž převzal sdělení podezření, kdy může během následujících dvou týdnů očekávat soudní řízení.
3. září 2025