Zákazy řízení ignorovala
Měla stopku až do roku 2028. Přesto „jen do práce“ řídila dál.
Rychnovští policisté si při hlídkové činnosti ve středu po desáté hodině večer všimli vozidla zn. Volvo jedoucího po ul. Tylova, o kterém se domnívali, že by ho mohla řídit osoba, která má vyslovený zákaz řízení. Za vozidlem se proto vydali a řádným způsobem jej zastavili. Záhy se jejich domněnka potvrdila. Lustrace řidičky potvrdila, že 27letá žena řídí vozidlo i přesto, že má vyslovené dokonce dva zákazy řízení všech motorových vozidel, první na 18 měsíců a druhý na 30 měsíců až do listopadu 2028.
Policisté řidičku vyzvali k provedení dechové zkoušky i drogového testu, oba výsledky vyšly negativně. Na místě kontroly pak ženě zakázali další jízdu a společně se přesunuli na obvodní oddělení k provedení dalších procesních úkonů. Šetřením události navíc vyšlo najevo, že dotyčná usedla za volant i o 5 dní dříve.
Řidička si tak na oddělení od policistů vyslechla ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svého jednání litovala, o zákazech řízení věděla a na svoji obhajobu uvedla, že vozidlo řídila pouze cestou do zaměstnání a zpět.
V případě pravomocného odsouzení hrozí 27leté řidičce trest odnětí svobody až na 2 léta.
29. května 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová