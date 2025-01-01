Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí informací ohledně významu dopravní značky B 12 „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ s dodatkovou tabulkou E 13 opatřenou nápisem „Mimo dopravní obsluhu“ a dále uvedla:
„Před vjezdem do naší oblasti je značka, kde jsou symboly nákladního auta a traktoru a doplňková značka Mimo dopravní obsluhu.
Bydlím v oblasti, kde dle územního plánu se jedná o: plochy smíšené - bydlení a služby. Dle územního plánu je hlavní využití:
- rodinné domy
- budovy, zařízení a plochy nezávadné průmyslové výroby a služeb, které svým mcharakterem a kapacitou nezvyšují nadměrně dopravní zátěž území a nesnižují kvalitu prostředí v této ploše, spojené s bydlením v rodinných a bytových domech.
V územním plánu je dále uvedeno, že jde především o oblast k bydlení, kde mohou parkovat osobní, dodávkové a malé nákladní automibily. O téžké stavební technice se nehovoří. Malé nákladní automobily nejsou přeci auta nad 3,5 tuny. Na stálé parkování musí mít dle mého názoru stavební povolení. Ale to nemá.
V této oblasti vlastní pozemky stavební firma, která parkuje s těžkou stavební technikou na pozemku. Protože jsme (i sousedé si stěžují) obtěžování hlukem z těžké stavební techniky (tatry, bagry, vysokozdvižný vozík), obrátili jsme se na stavební úřad, ale ten tvrdí, že když firma vlastní pozemky, tak může parkovat a zajišťovat si vlastní dopravní obsluhu.
Ptám se tedy, zda není porušen zákon o provozu na pozemních komunikacích? Je pravda, že výjimka pro Dopravní obsluhu dává řidiči právo vjet do zóny, ale neopravňuje ho to k trvalému stání a odstavení těžké techniky? Dá se to najít v zákoně a který paragraf? Nikde jsem nic nenašla. Neptám se na konkrétní oblast, ale požaduji všeobecnou informaci.“
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Dodatková tabulka umístěná pod dopravní značkou zpřesňuje, doplňuje nebo omezuje význam dopravní značky, pod kterou je umístěna - viz ustanovení § 63 odst. 1 písm. f) zákona č. 360/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/2000 Sb.“). Je-li na dodatkové tabulce uveden text „Mimo dopravní obsluhu“, pak výrazem „dopravní obsluha“ se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost - viz přílohu č. 6 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud právnická osoba vlastní v lokalitě pozemky, tj. nemovitost, zákaz daný značkou B 12 se na její vozidla nevztahuje. Parkování vozidel je upraveno ustanoveními § 25 a 27 zákona č. 360/2000 Sb. Obsah územního plánu nemá na význam dopravní značky vliv.
PhDr. Jiří Vokuš, 14. lisopadu 2025