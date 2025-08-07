Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Zákaz řízení, jízda pod vlivem drog a držení 90 gramů pervitinu
ROKYCANSKO - Skvělá práce rokycanských kriminalistů vedla v pondělí 4. srpna ke sdělení podezření ze spáchání tří trestných činů jednatřicetiletému muži. Jednalo se o ohrožení pod vlivem návykové látky, maření úředního rozhodnutí a vykázání a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
O mužově protiprávním počínání již měli poznatky kriminalisté, kteří jej díky dobré operativně pátrací činnosti 1. dubna letošního roku sledovali a následně zákonným způsobem zastavili při jízdě na motocyklu nedaleko Rokycan. Vyzvali ho k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu motorového vozidla, kdy muž předložil pouze občanský průkaz. Dodal, že řidičský průkaz předložit nemůže, protože má platný zákaz řízení. Na místo byla přivolána hlídka uniformovaných dopravních policistů, kteří provedli dechovou zkoušku a orientační drogový test. Lustrace pak ukázala, že má skutečně platný zákaz řízení všech motorových vozidel na základě rozsudku okresního soudu Plzeň-město. Dechová zkouška byla negativní, drogový test však ukázal přítomnost amfetaminu/metamfetaminu v těle řidiče. Po tomto zjištění byl vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření včetně odběru biologického materiálu, kdy s tímto souhlasil. Během šetření celé věci pak v nestřežený okamžik podezřelý muž odhodil na silnici černou ledvinku, o které ze začátku policistům tvrdil, že není jeho. Zanedlouho se ukázalo, proč tak učinil, protože následné laboratorní testy ukázaly, že se v ní nacházelo bezmála 90 gramů pervitinu a 1,23 gramu kokainu. Vzhledem k výše uvedenému byl 1. dubna v 20:50 hodin zadržen a po lékařském vyšetření umístěn do policejní cely v Plzni. Následující den s ním policisté provedli potřebné úkony, po kterých byl propuštěn na svobodu. Po vyhodnocení všech důkazních prostředků mu policisté z obvodního oddělení v Rokycanech v pondělí 4. srpna sdělili podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření úředního rozhodnutí a vykázání, rokycanští kriminalisté pak podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
nprap. Bc. Ondřej Hodan
7. srpna 2025