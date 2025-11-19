Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zákaz řízení i návykové látky
Usedl za volat, ačkoli mu to soud zakázal, a měl pozitivní test.
V úterý 18. listopadu dohlíželi písečtí policisté nad bezpečností a plynulostí dopravy a před třiadvacátou hodinou zastavili a kontrolovali na ulici U Židovského hřbitova řidiče s osobním automobilem značky BMW. Během kontroly vyšlo najevo, že muž (1996) má platný zákaz řízení motorových vozidel, a to až do léta příštího roku. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní, test na omamné a psychotropní látky však vyšel pozitivně.
Policisté případ prošetřují pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, do dvou týdnů by se měl dostat před soud.
19. listopadu 2025