Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zákaz řízení a pozitivní test na látku THC

Nyní se bude zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Na začátku března letošního roku zastavila hlídka polisitů z dopravního inspektorátu Liberec osobní vozidlo značky BMW na silnici I/35 mezi Turnovem a Hodkovicemi nad Mohelkou. V rámci běné silniční kontroly policisté zjistili, že řidič vozidla má od loňského roku uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všem motorových vozidel, a to až do dubna roku 2026. 

U muže byl proveden také orientační test na přítomnost návykových látek, který vykázal pozitivní výsledek na látku THC. Následný odběr krve v nemocnici   potvrdil přítomnost  účinné látky 9-tetrahydrokanabinolu. 

Řidič se tak dopustli jednání, které naplňuje znaky přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky podle trestního zákoníku. Za uvedené jednání mu může byt uložen trest odnětí svobody až na dvě léta.  

por. Bc. Klára Jeníčková
4. října 2025

