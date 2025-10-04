Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zákaz řízení a pozitivní test na látku THC
Nyní se bude zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.
Na začátku března letošního roku zastavila hlídka polisitů z dopravního inspektorátu Liberec osobní vozidlo značky BMW na silnici I/35 mezi Turnovem a Hodkovicemi nad Mohelkou. V rámci běné silniční kontroly policisté zjistili, že řidič vozidla má od loňského roku uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všem motorových vozidel, a to až do dubna roku 2026.
U muže byl proveden také orientační test na přítomnost návykových látek, který vykázal pozitivní výsledek na látku THC. Následný odběr krve v nemocnici potvrdil přítomnost účinné látky 9-tetrahydrokanabinolu.
Řidič se tak dopustli jednání, které naplňuje znaky přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky podle trestního zákoníku. Za uvedené jednání mu může byt uložen trest odnětí svobody až na dvě léta.
por. Bc. Klára Jeníčková
4. října 2025