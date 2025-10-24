Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zákaz pro řidiče nákladních vozidel během státních svátků v Německu
Upozorňujeme, že v pátek 31. října 2025 bude v době od 00:00 do 22:00 hodin platit zákaz jízdy nákladních vozidel na celém území Německa.
Na žádost našich kolegů ze Spolkové republiky Německo připomínáme řidičům, že v pátek 31. října 2025, v době od 00:00 do 22:00 hodin, platí na celém území Německa zákaz jízdy nákladních vozidel.
Omezení se nevztahuje pouze na dálnice, ale obecně na všechny veřejné komunikace. Týká se nákladních vozidel s celkovou přípustnou hmotností nad 7,5 tuny a také nákladních vozidel s přívěsem, pokud přepravují zboží za úplatu, včetně prázdných jízd. K jízdě je v těchto případech obvykle potřeba výjimka.
Důležité: Výjimky jednotlivých spolkových zemí umožňují v době od 00:00 do 22:00 hodin využívat určité dálniční úseky – nicméně jen pro jízdy do a z Berlína. To se v sousedním Sasku týká dálnic: A4, A13, A14, A17, A38 a A72. Další trasy, mimo dálnice v Braniborsku, jsou k nahlédnutí pod následujícím linkem: https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%2016_25.pdf
Za porušení zákuzu může řidičům hrozit pokuta ve výši 120 eur a dopravcům dokonce až 570 eur.
24. října 2025
por. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje