Zákaz alkoholu ve službě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):

a) aktuálního interního předpisu k prevenci/řešení alkoholu ve službě (posledních 5 let),
b) agregovaných počtů provedených kontrol/dechových zkoušek a pozitivních záchytů za posledních 5 let (celkem a dle krajů),
c) agregovaných počtů kázeňských opatření uložených za porušení zákazu alkoholu ve službě (posledních 5 let),
d) informace, zda v návaznosti na veřejné přiznání bývalého příslušníka proběhla nějaká interní reakce (metodické sdělení, kontrolní akce); pokud ano, prosím o stručný popis / anonymizovanou kopii.“.


Policejní prezidium České republiky k jednotlivým bodům sdělilo žadateli následující informace:

K bodu a) poskytnutí „aktuálního interního předpisu k prevenci/řešení alkoholu ve službě (posledních 5 let)
na úvod konstatujeme, že mezi základní právní předpisy upravující oblast požívání alkoholu policistou ve výkonu služby je zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V případě občanského zaměstnance se jedná o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dalším právním předpisem, který se vztahuje k uvedené problematice, je zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Aktuálně platný interní akt řízení, kterým se zakazuje výkon služby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, je (a v posledních pěti letech byl) závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky, konkrétně tuto problematiku upravuje čl. 13 – Alkohol a návykové látky. Tento pokyn byl žadateli povinným subjektem zaslán.

K bodu b) poskytnutí „agregovaných počtů provedených kontrol/dechových zkoušek a pozitivních záchytů za posledních 5 let (celkem a dle krajů)
níže uvádíme údaje, které má Policie ČR k dispozici. Povinný subjekt disponuje za Policii České republiky (včetně krajů, celorepublikových útvarů a Policejního prezidia České republiky) ucelenou statistikou pouze za rok 2023 a rok 2024. Z roku 2022 disponuje pouze celkovou statistikou provedených dechových zkoušek a testů na přítomnost omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) v Policii České republiky, přičemž informacemi k pozitivním zjištěním disponuje pouze v rámci kontrol provedených úřadem vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky. Další údaje z roku 2022 statisticky neeviduje. Rok 2025 dosud není statisticky zpracován.  Ve vztahu k těmto údajům, které nebyly žadateli poskytnuty, vydává povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.

Rok 2022
- Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - 1706 dechových zkoušek, 210 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – 739 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – 0 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – 217 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – 346 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – 100 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – 64 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – 25 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – 266 dechových zkoušek, 28 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – 43 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – 0 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – 255 dechových zkoušek, 3 testy OPL,
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – 244 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Útvary s celostátní působností – 889 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Policejní prezidium České republiky – 1055 dechových zkoušek, 28 testů OPL.

Kontrolami provedenými úřadem vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky v roce 2022 nebyl zjištěn žádný pozitivní případ požití alkoholu nebo OPL. Jiné statistické údaje k tomuto roku nejsou k dispozici.

Rok 2023
- Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - 1773 dechových zkoušek, 509 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – 852 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – 44 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – 215 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – 617 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – 143 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – 74 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – 45 dechových zkoušek, 3 testy OPL,
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – 602 dechových zkoušek, 18 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – 58 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – 171 dechových zkoušek, 10 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – 312 dechových zkoušek, 8 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – 197 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Útvary s celostátní působností – 1431 dechových zkoušek, 134 testů OPL,
- Policejní prezidium České republiky – 716 dechových zkoušek, 71 testů OPL.

V roce 2023 bylo u Policie České republiky v rámci provedených kontrol zjištěno pět případů s pozitivním výsledkem dechové zkoušky, přičemž se jednalo o tři policisty a dva občanské zaměstnance.

Rok 2024
- Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - 2378 dechových zkoušek, 84 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – 761 dechových zkoušek, 22 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – 108 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – 325 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – 752 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – 177 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – 100 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – 530 dechových zkoušek, 41 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – 488 dechových zkoušek, 37 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – 78 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – 56 dechových zkoušek, 0 testů OPL,
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – 228 dechových zkoušek, 1 test OPL,
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – 249 dechových zkoušek, 20 testů OPL,
- Útvary s celostátní působností – 1488 dechových zkoušek, 148 testů OPL,
- Policejní prezidium České republiky – 163 dechových zkoušek, 0 testů OPL.

V roce 2024 byly u Policie České republiky v rámci provedených kontrol zjištěny tři případy s pozitivním výsledkem dechové zkoušky, přičemž se jednalo o dva občanské zaměstnance a jednoho policistu.

K bodu b) poskytnutí „agregovaných počtů kázeňských opatření uložených za porušení zákazu alkoholu ve službě (posledních 5 let)“
byl žadateli poskytnut přehled kázeňských trestů uložených za přestupky na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxickými látkami za roky 2020 a až 2025 (k datu podání žádosti – viz příloha). Tento přehled byl strojově vygenerován z informačního systému EKIS, ale z dostupných dat není možné systémově rozlišit, zda byl přestupek spáchaný v době výkonu služby nebo mimo výkon služby. Navíc může být trest uložený za porušení zákazu alkoholu ve službě uveden služebním funkcionářem v rámci evidence v informačním systému EKIS i pod jiný důvod (potrestání) např. do kategorií jiné kázeňské přestupky; jiné přestupky nebo přestupky proti bezpečnosti silničního provozu.

Z tohoto důvodu neodpovídá předložená informace ve všech parametrech zadání uvedenému v žádosti a ve vztahu k informaci, která by tyto parametry měla, vydává povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.

K bodu d) poskytnutí informace, zda v návaznosti na veřejné přiznání bývalého příslušníka proběhla nějaká interní reakce (metodické sdělení, kontrolní akce); pokud ano, prosím o stručný popis / anonymizovanou kopii.“
bylo žadateli sděleno, že kontrolní činnost v oblasti požívání alkoholu nebo OPL příslušníkem nebo zaměstnancem policie je jednou z hlavních priorit Policie České republiky, kterou realizují především kontrolní útvary v souladu s předem stanoveným plánem kontrol nebo jako reakci v souvislosti s mimořádnou událostí.

Dále bylo žadateli sděleno, že v návaznosti na jeho žádost o přijetí nápravného opatření k případu, který zmiňuje ve svém podnětu, lze konstatovat, že s ohledem na poskytované statistiky k bodu b) žádosti je patrné, že na oblast požívání alkoholu nebo jiných návykových látek je kladen značný důraz, přičemž kontrolní útvary se uvedené problematice věnují kontinuálně. K uváděnému případu, zejména s ohledem k jeho časovému odstupu téměř třiceti let, již nelze ze strany Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky přijmout žádné konkrétní nápravné opatření.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 3. 12. 2025

