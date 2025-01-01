Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Žák dopadl neslavně
Řidiči při závěrečné zkoušce v autoškole vyšel pozitivní test na drogy.
Závěrečná zkouška v autoškole se v pondělí dopoledne osmadvacetiletému muži příliš nevydařila. Při jízdách byl žák společně se zkušebním komisařem a instruktorem zastaven pohořelickou policejní hlídkou. Rychlá silniční kontrola pro něj skončila nepříjemně. Dechová zkouška sice dopadla dobře, ale následný test na omamné a psychotropní látky odhalil přítomnost amfetaminu a metamfetaminu.
Mladý muž za volantem, který si po uplynutí zákazu řízení v autoškole doplňoval povinné jízdy, nejprve pozitivní výsledek odmítal, nakonec však přiznal, že před několika dny užil pervitin. Jeho rostoucí nervozita a rozšířené zorničky podezření policistů jen potvrdily. Přestože byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči, bez udání důvodu je odmítl. Závěrečná jízda tak pro něj na místě skončila, navíc na obnovení řidičského oprávnění může na delší dobu zapomenout. Za přestupek mu nyní ve správním řízení hrozí až tříletý zákaz řízení a pokuta do výše 75 tisíc korun.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 15. října 2025.