Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zajištění želvy
Leonardo se opět vydal na trip.
V uplynulých dnech jste z našich internetových stránek četli různé informace o zvířatech. I dnes pro vás máme další případ z Českobudějovicka, kde hlavní role je opět v podání čtyřnohého hrdiny.
Ve středu 29. července 2026, pár minut po 16. hodině, oznámila žena na obvodní oddělení Lišov, že vidí, jak se podél páteřní komunikace, v ulici Třída 5. května pohybuje suchozemská želva. Policisté neponechali nic náhodě, okamžitě se na místo vydali a opravdu zde viděli kráčející želvu. To, zdali se pohybovala v rámci silničních předpisů, nebylo tak podstatné, obojživelníka zajistili a převezli na oddělení v Žižkově ulici. Následně vyrozuměli společnost Animal Rescue z Českých Budějovic, kteří si uprchlíka převzali.
Společně zjistili, kdo je jeho majitelem. Mimo jiné se nejedná o „první úprk z domova“. Nedávno se také vydal na výlet - želvák jménem Leo a téměř týden byl mimo domov, kdy ho našli občané obce 5 kilometrů od jeho výběhu. Dle majitelky je velmi zdatný, dokáže si nalézt únikovou cestu, ba se přímo podhrabat…
Tentokrát vše dopadlo dobře a v době, kdy čtete tento článek, je zpět v klidu a bezpečí domova.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
2. srpna 2026