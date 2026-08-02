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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zajištění želvy

Leonardo se opět vydal na trip. 

V uplynulých dnech jste z našich internetových stránek četli různé informace o zvířatech. I dnes pro vás máme další případ z Českobudějovicka, kde hlavní role je opět v podání čtyřnohého hrdiny.

Ve středu 29. července 2026, pár minut po 16. hodině, oznámila žena na obvodní oddělení Lišov, že vidí, jak se podél páteřní komunikace, v ulici Třída 5. května pohybuje suchozemská želva. Policisté neponechali nic náhodě, okamžitě se na místo vydali a opravdu zde viděli kráčející želvu. To, zdali se pohybovala v rámci silničních předpisů, nebylo tak podstatné, obojživelníka zajistili a převezli na oddělení v Žižkově ulici. Následně vyrozuměli společnost Animal Rescue z Českých Budějovic, kteří si uprchlíka převzali.

Společně zjistili, kdo je jeho majitelem. Mimo jiné se nejedná o „první úprk z domova“. Nedávno se také vydal na výlet - želvák jménem Leo a téměř týden byl mimo domov, kdy ho našli občané obce 5 kilometrů od jeho výběhu. Dle majitelky je velmi zdatný, dokáže si nalézt únikovou cestu, ba se přímo podhrabat…

Tentokrát vše dopadlo dobře a v době, kdy čtete tento článek, je zpět v klidu a bezpečí domova.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

2. srpna 2026

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Zajištěná želva na obvodním oddělení Lišov 1

Zajištěná želva na obvodním oddělení Liš... 

Detailní náhled

Zajištěná želva na obvodním oddělení Lišov 2

Zajištěná želva na obvodním oddělení Liš... 

Detailní náhled

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