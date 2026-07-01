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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zajištění třičtvrtě kila semtexu

Kriminalisté zadrželi muže, který doma schovával několik střelných zbraní a semtex. 

Detektivové z odboru extremismu a terorismu pražské policie minulý týden provedli v Březiněvsi dlouhodobě připravovanou realizaci, a to ve spolupráci se Zásahovou jednotkou a Pohotovostní motorizovanou jednotkou. 

V rámci toho zadrželi devětatřicetiletého muže, který je podezřelý z nelegálního držení střelných zbraní a výbušnin.
Policisté se případem zabývali přibližně tři měsíce, během nichž shromáždili důkazní materiál a zadokumentovali podezřelou činnost. Na základě získaných poznatků mohli následně přistoupit k realizaci a zadržení podezřelého.
Při následné domovní prohlídce v jeho bydlišti policisté zajistili 750 gramů plastické trhaviny SEMTEX, dvě samonabíjecí pistole CZ vzor 83 s tlumiči, samonabíjecí pistoli CZ vzor 70 s tlumičem, samonabíjecí pistoli DUO, opakovací pušku ráže .22 a větší množství různého střeliva. Dále byly nalezeny dvě vojenské dýmovnice, několik rozbušek, třecích zapalovačů a elektronických palníků.
Na místě byl z důvodu nálezu výbušnin přítomen policejní pyrotechnik, včetně psovoda se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání zbraní a výbušnin. Přizván byl rovněž pyrotechnik z oddělení znaleckých činností, který nalezený materiál převzal k odbornému zkoumání.
Zajištěné zbraně budou podrobeny znaleckému posouzení, jehož cílem je mimo jiné prověřit, zda nebyly v minulosti použity při spáchání trestné činnosti.

Případ je nyní ve fázi prověřování pro podezření z trestného činu nedovoleného ozbrojování, za což hrozí až pět let vězení. V rámci prověřování případu budou kriminalisté zjišťovat, jak muž k takovému zbrojnímu arzenálu přišel a co s ním měl v plánu dělat.

mjr. Jan Daněk
1.7.2026

Související dokumenty

  • OET.mp4
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