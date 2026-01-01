Zajištění osoby podle zákona o Policii České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující statistické údaje:
„1) Celkové počty zajištěných osob příslušníky Policie České republiky podle ust. § 26 zák č. 273/2008 Sb., za roky 2020 až 2025 (od 1.1. do 15.12.)
2) Jednotlivé členěné použití zajištění za uvedené období podle ustanovení § 26 zák č. 273/2008 Sb., písmen a), b), c), d), e), f), g), h), i)
3) Délky trvání zajištění podle ust. § 26 zák č. 273/2008 Sb., za rok 2020 a za rok 2025
4) Počty provedených zajištění podle ust. § 26 zák č. 273/2008 Sb., vyhodnocených jako oprávněné/neoprávněné (s pochybením)
5) Obdobnou statistiku pro výše uvedený časový rámec o počtu využití oprávnění omezení osobní svobody podle § 25, § 27 a § 64, zák č. 273/2008 Sb.
6) Ke všem shora uvedeným dotazům prosím doplňte srovnávací tabulku ve vztahu k lokalitě (kraje), věku zajištěných osob a rozdělení mužů a žen“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Požadované statistické údaje za roky 2020 až 2025 v členění podle útvarů Policie České republiky.
Ad 2) Požadované statistické údaje o počtu osob zajištěných příslušníky Policie České republiky podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), za roky 2020 až 2025 v členění podle útvarů Policie České republiky.
Údaje o počtu osob zajištěných příslušníky Policie České republiky podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a), b), d), e), f), g), h), i) téhož zákona nejsou statisticky evidovány. Povinný subjekt požadovanou statistikou nedisponuje, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat, a proto ji nemůže žadateli poskytnout.
Ad 3) Požadované údaje o počtu osob zajištěných příslušníky Policie České republiky podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. v členění podle doby trvání zajištění nejsou statisticky evidovány. Povinný subjekt požadovanou statistikou nedisponuje, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat, a proto ji nemůže žadateli poskytnout.
Ad 4) Požadované údaje o počtu osob zajištěných příslušníky Policie České republiky podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. v členění podle toho, zda omezení osobní svobody bylo vyhodnoceno jako oprávněné nebo neoprávněné, nejsou statisticky evidovány. Povinný subjekt požadovanou statistikou nedisponuje, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat, a proto ji nemůže žadateli poskytnout.
Ad 5) Požadované údaje o počtu osob zajištěných příslušníky Policie České republiky podle ustanovení § 27 zákona č. 273/2008 Sb., omezených na svobodě připoutáním podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. a předvedených za účelem prokázání totožnosti podle ustanovení § 63 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb. nejsou statisticky evidovány. Povinný subjekt požadovanou statistikou nedisponuje, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat, a proto ji nemůže žadateli poskytnout.
Ad 6) Požadované údaje o počtu osob zajištěných příslušníky Policie České republiky podle ustanovení §§ 26 a 27 zákona č. 273/2008 Sb., omezených na svobodě připoutáním podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. a předvedených za účelem prokázání totožnosti podle ustanovení § 63 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb. v členění podle pohlaví a věku dotčených osob nejsou statisticky evidovány. Povinný subjekt požadovanou statistikou nedisponuje, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat, a proto ji nemůže žadateli poskytnout.
PhDr. Jiří Vokuš, 13. března 2026