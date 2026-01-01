Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zajištění bezpečnosti silničního provozu v Jirkově
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
Žádost směřuji na opatření Policie ČR k zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v Jirkově, kdy byla otevřena komunikace přes přivaděč přes obnovený most u ulice Jiráskova bez značení přechodu a dále nebyl obnoven i přes informování správce komunikace přechod v Červenohrádecké ulici. Odkazuji se na obrazové přílohy.
Most byl sice otevřen před plánovaným termínem, jak popisuje tento článek: https://www.jirkov.cz/nabidka-temat/otevrena-radnice/aktuality/most-pres-privadec-vjiraskovebude- vprovozu-uz-22-cervence-6120cs.html
ale přechod u mostu zůstal jen v částečném značení. Bílé pruhy nebyly obnoveny. Chyběla jedna ze dvou svislých značek (zůstal pouze sloupek). Vše je vidět na přiložené fotografii. K obnově došlo až závěrem roku 2024. Neúplné značení tak bylo vědomě tolerováno několik měsíců. Navíc byl obnoven po urgencích jen přechod u mostu, ale přechod v Červenohrádecké ulici (na další fotografii v obrazové příloze) až s dalším časovým odstupem po dalších urgencích. Přes oba přechody v obrazových přílohách přitom jezdily pravidelně hlídky Policie ČR.
Žádám o poskytnutí těchto informací dle informačního zákona:
1. Dokumentaci Policie ČR ke schválení komunikace (viz výše vedený odkaz) k užívání (například vyjádření, stanovisko, povolení).
2. Konkrétních opatření Policie ČR jakými byla zajištěna bezpečnost silničního provozu v Jirkově v letech 2024 a 2025, kdy byly komunikace provozovány v zanedbaném stavu a kdy přes nesprávně značené přechody jezdily hlídky Policie ČR. Jedná se například o předávání podnětu správci komunikace, popis zabezpečení bezpečnosti silničního provozu u částečně provedeného značení, viz výše uvedený článek a obrazové přílohy).
3. Jaká konkrétní opatření k zamezení recidivy a k obnovení důvěry v policii byla ze strany PČR podniknuta po zjištění GIBS a státního zastupitelství o úmyslném zmanipulování vyšetřování dopravní nehody o čemž popisuje článek: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-byvali-policejni-sefove-pomahali-podvadet-za-sluzbicku-prohokejovou- legendu-dostali-podminku-40493120
K tomu odkazuji na řízení u:
- Krajského státního zastupitelství Ústí nad Labem: 1 KZV 23 / 2022;
- Okresního soudu Chomutov, sp . zn.: 5 T 33 / 2023;
- Krajského soudu Ústí nad Labem, sp.zn.: 7 TO 76 / 2025.
Jako doprovodnou informaci požaduji poskytnutí metodických pokynů, nařízení a písemných / elektronických pokynů a dále poskytnutí stanovených pravidel a postupů proti zamezení tohoto nežádoucího stavu popsaného státním zastupitelstvím u krajského odboru Chomutov: „uměle vymyšleným a následně policejním orgánem zadokumentovaným skutkovým dějem, vytvořili podmínky pro to, aby takový čin vůbec mohl být spáchán.“
4. Jakými konkrétními opatřeními je napravována nežádoucí situace u PČR v územní působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, kterou popisuje dnes již bývalý příslušník Policie ČR na internetu: https://konec-pcr.webnode.cz/ Jako doprovodnou informaci požaduji poskytnutí metodických pokynů, nařízení a písemných / elektronických pokynů.
5. Na základě opakovaných stížností na obyvatele bytu č. xxx žádám o poskytnutí záznamů o Vašich zásazích ve vztahu k uvedenému bytu (č. 9) v období od 1.9.2024 do 30.11.2025. Jako příklad poskytuji informaci poskytnutou Městskou policií Jirkov.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a k bodům č. 1 a 2 sděluje následující:
Ad 1)
Dopravní inspektorát Chomutov Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje nevydal žádné písemné stanovisko, vyjádření či povolení k otevření komunikace. Dne 20. 10. 2025 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby, kdy se dopravní inspektorát Chomutov vyjádřil stavebnímu úřadu do protokolu. Stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o povolení stavby a projektovou dokumentací. Stavební úřad vydal dne 21. 10. 2025 kolaudační rozhodnutí.
Ad 2)
Přechod pro chodce v ulici Jiráskova byl součástí probíhající stavby „Oprava mostu ev.č. 25220-2 Jirkov“ a nebyl zasílán žádný podnět, dokud nebyla stavba zkolaudována a uvedena do provozu. K chybějícímu dopravnímu značení č. V 7a (přechod pro chodce) na ulici Červenohrádecká nebyl zaslán správci pozemní komunikace žádný podnět.
O zbylé části žádosti bylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím o odmítnutí části žádosti.
por. Bc. Pavla Mašínová, 5. .5 2026