Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zajištěné kolo čeká na svého majitele

Pachatel krádeže byl již vypátrán, policisté nyní řeší navrácení kola poškozenému. 

Hradečtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o součinnost při nalezení majitele jízdního kola, které bylo odcizeno dne 30. března 2026 v prostorách garáží u hlavního vstupu do obchodního centra Futurum v Hradci Králové.Zajištěné jízdní koloZajištěné jízdní kolo

Z prověřování případu vyplynulo, že pachatel, který odcizil kolo byl již policisty vypátrán a jízdní kolo bylo zajištěno. Do současné doby se však nepodařilo zjistit, komu jízdní kolo patří, a proto policisté přistoupili ke zveřejnění fotografie kola.

Podle kamerových záznamů majitel kola přijel krátce po 10. hodině dopolední, jízdní kolo uzamkl na pravé straně stojanu v prostoru garáží a následně odešel do vnitřních prostor obchodního centra. K odcizení jízdního kola následně došlo v odpoledních hodinách.

Jelikož se poškozený majitel kola do dnešního dne policii nepřihlásil, obrací se nyní policisté na veřejnost s žádostí o spolupráci. Žádáme případného vlastníka kola, případně osoby, které by jej mohly poznat, aby se přihlásily na linku 158 nebo se obrátili přímo na obvodní oddělení Hradec Králové 3 – tel.: 974 527 701.

Zveřejněním fotografie jízdního kola se policie snaží zajistit jeho navrácení oprávněnému majiteli.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Martina Jandová
22.4.2026

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 