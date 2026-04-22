Zajištěné kolo čeká na svého majitele
Pachatel krádeže byl již vypátrán, policisté nyní řeší navrácení kola poškozenému.
Hradečtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o součinnost při nalezení majitele jízdního kola, které bylo odcizeno dne 30. března 2026 v prostorách garáží u hlavního vstupu do obchodního centra Futurum v Hradci Králové.Zajištěné jízdní kolo
Z prověřování případu vyplynulo, že pachatel, který odcizil kolo byl již policisty vypátrán a jízdní kolo bylo zajištěno. Do současné doby se však nepodařilo zjistit, komu jízdní kolo patří, a proto policisté přistoupili ke zveřejnění fotografie kola.
Podle kamerových záznamů majitel kola přijel krátce po 10. hodině dopolední, jízdní kolo uzamkl na pravé straně stojanu v prostoru garáží a následně odešel do vnitřních prostor obchodního centra. K odcizení jízdního kola následně došlo v odpoledních hodinách.
Jelikož se poškozený majitel kola do dnešního dne policii nepřihlásil, obrací se nyní policisté na veřejnost s žádostí o spolupráci. Žádáme případného vlastníka kola, případně osoby, které by jej mohly poznat, aby se přihlásily na linku 158 nebo se obrátili přímo na obvodní oddělení Hradec Králové 3 – tel.: 974 527 701.
Zveřejněním fotografie jízdního kola se policie snaží zajistit jeho navrácení oprávněnému majiteli.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Martina Jandová
22.4.2026