Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zajímaly je byty, provozovny, sklepy, auta ...

Havířov - povedená dvojice má mít na svědomí celkem dvacet šest vloupání

Rozsáhlou trestnou činnost majetkového charakteru převážně v Havířově a nejbližším okolí měli od prosince loňského roku do letošního května páchat dva muži z Havířova. Celkem dvacet šest skutků, takové je bilance, která ovšem nemusí být konečná.

Za objasněním stála spolupráce policistů obvodních oddělení v Havířově, Českém Těšíně a také v Ostravě a havířovských kriminalistů. Díky místní i osobní znalosti, důkladné operativní činnosti a všem získaným důkazům se podařilo oba podezřelé muže ztotožnit a následně zadržet.

Komisař 3. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil dvaatřicetiletého muže ze spáchání trestných činů krádeže, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, podvodu, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ze spáchání krádeže a poškození cizí věci byl obviněn také o dva roky starší, pětatřicetiletý, muž. Více skutků s větší škodou má mít na svědomí mladší z dvojice.

Trestná činnost, které se měli dopouštět, byla opravdu pestrá. V únoru se měli společně vloupat do bytového domu a následně do jednoho z bytů a odcizit boty, oblečení, sportovní batohy, elektrotechniku a šperky v celkové hodnotě téměř 60 tisíc korun. Dalším společným počinem mělo být vloupání do sklepa bytového domu, ze kterého měli odcizit obaly na kytary a elektroniku v celkové výši téměř 8 tisíc korun.

Starší z nich měl jeden skutek spáchat v Ostravě. Z kanceláře firmy, do které měl vniknout přes nedovřené dveře, „odnesl“ stolní počítač včetně klávesnice a monitoru. Do havířovské provozovny měl vniknout násilím a odcizit z ní strojky na úpravu vlasů a vlasovou kosmetiku, čímž měl způsobit škodu téměř 35 tisíc korun. Další více než deseti tisícovou škodu měl způsobit při násilném vniknutí.

Daleko více skutků, a to to dvacet čtyři (včetně dvou výše uvedených), má mít na svém kontě mladší z dvojice. Nejvíce jej měly lákat automobily. Buď se do nich měl dostat násilím, nebo využít, že nebyly uzamčené. Z nich pak měl odcizit například mobilní telefony, oblečení, nářadí, kosmetiku, elektro kabely nebo platební karty, kterými pak prováděl platby.

Další v pořadí četnosti byly sklepy a kolárny. Zde se měl „zajímat“ o kola a koloběžky, ovšem několikrát měl odejít s prázdnou.

Také se měl vloupat do provozovny a odcizit příruční pokladnu nebo si opatřit klíče od garáže a z ní odcizit elektrické a AKU nářadí a alkohol, včetně domácí pálenky v hodnotě převyšující 15 tisíc korun. Volně odložené sportovní obuvi ve společných prostorách před jedním z bytů také „nemohl odolat“.

Obvinění muži s policisty spolupracovali. K většině činů, které jsou jim kladeny za vinu, se doznali. Není ovšem vyloučeno, že mohli spáchat ještě další skutky. Trestní stíhání by jim pak bylo rozšířeno.

Staršímu z nich hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, mladší, který je v současnosti ve vazbě, může být odsouzen až k osmiletému pobytu ve vězení. Odcizené věci, které byly zajištěny, mohou být vráceny majitelům.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

5. 6. 2025

