Policie České republiky  

Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Zahraniční cesta pro dědictví nebo za vztahem? Podvod, který vás může dostat do vězení.
Přibývá obětí internetových podvodů, které vedou až k nevědomému pašování drog. Nejdříve přijde elektronicky zpráva o zázračném dědictví, výhře, možnosti rychlého výdělku nebo navázání vztahu. Následuje budování důvěry, cesta do zahraničí, za kterou není potřeba platit, a nakonec nevinná žádost o převoz zavazadla s „dárky“. V kufru jsou ale drogy, za jejichž pašování se v některých zemích ukládá i doživotní vězení.
Sedmasedmdesátiletému muži se v emailové schránce objevila zpráva v angličtině. Adresoval ji advokát ženy, která údajně zemřela na rakovinu. Seniorovi podle sdělení v emailu odkázala 5,5 milionů dolarů v hotovosti. Muž se rozhodl odpovědět. Začal si psát s údajným advokátem, ke kterému se později připojili další dva lidé. Ti měli s výplatou peněz pomoci. Z další komunikace vyplynulo, že bude nutné přiletět osobně do Brazílie a vyřídit formality. Uhrazená letenka přišla do mailu, stačilo vyrazit na letiště.
Rodina seniora varovala, podvodníci ale byli přesvědčiví. K získání mužovy důvěry přispěly i falešné certifikáty vydané pod hlavičkou zahraničních veřejných a finančních institucí. Rodina se s obavami obrátila na Interpol. Jeho pracovníci muže kontaktovali s varováním, aby na cestách rozhodně od nikoho nepřebíral žádné zásilky a nevozil je přes hranice. Muž bohužel uvěřil falešným právníkům a po vyřízení formalit převzal kufr s „dárky“. Na letišti ho při odletu domů zadržela brazilská policie, v zavazadle bylo bezmála 7 kilogramů kokainu. Muž aktuálně čeká v Brazílii na uložení trestu.
Obětí podvodu se stala také sedmapadesátiletá žena. Přes sociální sítě ji kontaktoval o necelých dvacet let mladší Kanaďan. Tvrdil, že je realitní makléř. Psali si několik měsíců, poslal jí fotky z dovolených a služebních cest. Pozdější prověření fotografií ukázalo, že si půjčil tvář íránského herce a fotky stáhl z internetu.
Podvodník v roli realitního makléře ženě nabídl, že by ho na jedné z cest mohla doprovázet, všechno by zařídil a zaplatil. Poslal letenky do Hong Kongu, rezervoval hotel. Kvůli pracovním povinnostem ale na letiště nemohl přijet, paní vyzvedl jeho známý. Vysněný makléř se ozval druhý den s omluvou a prosbou, aby žena odvezla do Evropy kufr pro jeho kamaráda. Paní s tím souhlasila a na letišti ji zadržela policie. I v jejím zavazadle bylo 7 kg kokainu. V Hong Kongu jí za to hrozí minimálně 25 let vězení, v krajním případě soud ukládá i doživotní trest.
Oba zadržení kurýři drog se v minulosti stali obětí internetového podvodu, při kterém přišli o peníze. Organizátoři takových podvodů mohou využít důvěřivosti lidí, o kterých vědí, že díky nim mají finanční problémy, a nabídnou jim zdánlivě snadné řešení. Bohužel jde jen o další, ještě závažnější podvod, který oběť přivede do konfliktu se zákonem. Komunikace obvykle probíhá elektronicky – mailem nebo přes sociální sítě a komunikační platformy jako je whatsapp. Buďte opatrní, případně varujte své blízké.
Podle informací Ministerstva zahraničí jsou ročně v souvislosti s drogovými delikty mimo Českou republiku zadrženy desítky Čechů. Předloni to bylo 69 lidí, vloni 137.
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV