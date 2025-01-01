Policie České republiky  

Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Zahraniční cesta pro dědictví nebo za vztahem? Podvod, který vás může dostat do vězení.

Přibývá obětí internetových podvodů, které vedou až k nevědomému pašování drog. Nejdříve přijde elektronicky zpráva o zázračném dědictví, výhře, možnosti rychlého výdělku nebo navázání vztahu. Následuje budování důvěry, cesta do zahraničí, za kterou není potřeba platit, a nakonec nevinná žádost o převoz zavazadla s „dárky“. V kufru jsou ale drogy, za jejichž pašování se v některých zemích ukládá i doživotní vězení. 

Sedmasedmdesátiletému muži se v emailové schránce objevila zpráva v angličtině. Adresoval ji advokát ženy, která údajně zemřela na rakovinu. Seniorovi podle sdělení v emailu odkázala 5,5 milionů dolarů v hotovosti. Muž se rozhodl odpovědět. Začal si psát s údajným advokátem, ke kterému se později připojili další dva lidé. Ti měli s výplatou peněz pomoci. Z další komunikace vyplynulo, že bude nutné přiletět osobně do Brazílie a vyřídit formality. Uhrazená letenka přišla do mailu, stačilo vyrazit na letiště.

Rodina seniora varovala, podvodníci ale byli přesvědčiví.  K získání mužovy důvěry přispěly i falešné certifikáty vydané pod hlavičkou zahraničních veřejných a finančních institucí. Rodina se s obavami obrátila na Interpol. Jeho pracovníci muže kontaktovali s varováním, aby na cestách rozhodně od nikoho nepřebíral žádné zásilky a nevozil je přes hranice. Muž bohužel uvěřil falešným právníkům a po vyřízení formalit převzal kufr s „dárky“. Na letišti ho při odletu domů zadržela brazilská policie, v zavazadle bylo bezmála 7 kilogramů kokainu. Muž aktuálně čeká v Brazílii na uložení trestu.

Obětí podvodu se stala také sedmapadesátiletá žena. Přes sociální sítě ji kontaktoval o necelých dvacet let mladší Kanaďan. Tvrdil, že je realitní makléř. Psali si několik měsíců, poslal jí fotky z dovolených a služebních cest. Pozdější prověření fotografií ukázalo, že si půjčil tvář íránského herce a fotky stáhl z internetu.  

Podvodník v roli realitního makléře ženě nabídl, že by ho na jedné z cest mohla doprovázet, všechno by zařídil a zaplatil. Poslal letenky do Hong Kongu, rezervoval hotel. Kvůli pracovním povinnostem ale na letiště nemohl přijet, paní vyzvedl jeho známý. Vysněný makléř se ozval druhý den s omluvou a prosbou, aby žena odvezla do Evropy kufr pro jeho kamaráda. Paní s tím souhlasila a na letišti ji zadržela policie. I v jejím zavazadle bylo 7 kg kokainu. V Hong Kongu jí za to hrozí minimálně 25 let vězení, v krajním případě soud ukládá i doživotní trest.

Oba zadržení kurýři drog se v minulosti stali obětí internetového podvodu, při kterém přišli o peníze. Organizátoři takových podvodů mohou využít důvěřivosti lidí, o kterých vědí, že díky nim mají finanční problémy, a nabídnou jim zdánlivě snadné řešení. Bohužel jde jen o další, ještě závažnější podvod, který oběť přivede do konfliktu se zákonem. Komunikace obvykle probíhá elektronicky – mailem nebo přes sociální sítě a komunikační platformy jako je whatsapp. Buďte opatrní, případně varujte své blízké.

Podle informací Ministerstva zahraničí jsou ročně v souvislosti s drogovými delikty mimo Českou republiku zadrženy desítky Čechů. Předloni to bylo 69 lidí, vloni 137.

kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV 

