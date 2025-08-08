Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zahradu vzpomínek v Liberci zdevastovali vandalové

Pátráme po nich. V parku řádili v noci ze středy na čtvrtek. 

V časovém úseku mezi středeční 20. hodinou a čtvrteční 6. hodinou ranní se v městském parku nazvaném Zahrada vzpomínek, který se rozprostírá mezi ulicemi Ruská, Ruprechtická a Budyšínská v Liberci sešla partička, která se tu bavila jeho ničením. Podle zatím dostupných informací se zde měla konat hlučná párty a nás zajímá, kdo konkrétně se jí zúčastnil.

Vandalové během jedné noci urazili kříže z válečného hrobu z roku 1866 a z památníku obětem prusko-rakouské války, rozlámali pamětní desku věnovanou obětem všech válek umístěnou na centrálním kříži, na kusy rozbili sochu oblíbeného Medvídka, kterého sem správci areálu přestěhovali z místní zoologické zahrady, zničili lavičku a na obou vzácných sochách apoštolů sv. Petra a Pavla ulomili svatozáře. Kromě toho vytrhali květiny ze záhonů, rozbili několik kusů historické dlažby a po parku vysypali odpadkové koše. Město bude muset věnovat do jeho obnovy více jak 100 000 korun, konečnou částku vyčíslí až po zadání jednotlivých oprav.

V této souvislosti se obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti vandalů, kteří v parku způsobili takovou spoušť. Pokud jste v době od středečního večera do čtvrtečního rána zaregistrovali v parku a jeho okolí cokoliv neobvyklého nebo pohyb podezřelých osob, ozvěte se nám na linku 158. Událost nyní prověřují policisté obvodního oddělení Liberec - centrum pro  přečiny výtržnictví a poškození cizí věci.

8. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

