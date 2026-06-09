Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zahrada školky se proměnila v policejní základnu
Policisté a strážníci pro děti připravili zábavné dopoledne.
Do mateřské školy v Radomyšli zavítali ve čtvrtek 4. června 2026 policisté a strážníci ze Strakonic, kteří pro děti připravili zábavný program. Na několika stanovištích si děti mohly vyzkoušet hod na cíl spojený s poznáváním dopravních značek, nacvičit bezpečné přecházení po přechodu pro chodce a prohlédnout si vybavení policejního vozidla. Velký zájem vzbudilo také zajišťování otisků prstů. Děti si při této příležitosti zopakovaly názvy jednotlivých prstů na ruce a na památku si odnesly svůj vlastní jedinečný otisk. Vyvrcholením celého dopoledne bylo setkání s policejním psem Axem a jeho psovodem. Děti mohly sledovat jejich skvěle sehranou spolupráci a dozvěděly se, jaké důležité úkoly plní policejní psi.
Oblíbená akce, která se v mateřské škole koná již tradičně každý rok, proběhla na školní zahradě. Slunečné počasí vytvořilo příjemnou atmosféru a děti si setkání s policisty a strážníky skutečně užily.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. června 2026