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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zahrada školky se proměnila v policejní základnu

Policisté a strážníci pro děti připravili zábavné dopoledne. 

Do mateřské školy v Radomyšli zavítali ve čtvrtek 4. června 2026 policisté a strážníci ze Strakonic, kteří pro děti připravili zábavný program. Na několika stanovištích si děti mohly vyzkoušet hod na cíl spojený s poznáváním dopravních značek, nacvičit bezpečné přecházení po přechodu pro chodce a prohlédnout si vybavení policejního vozidla. Velký zájem vzbudilo také zajišťování otisků prstů. Děti si při této příležitosti zopakovaly názvy jednotlivých prstů na ruce a na památku si odnesly svůj vlastní jedinečný otisk. Vyvrcholením celého dopoledne bylo setkání s policejním psem Axem a jeho psovodem. Děti mohly sledovat jejich skvěle sehranou spolupráci a dozvěděly se, jaké důležité úkoly plní policejní psi.

Oblíbená akce, která se v mateřské škole koná již tradičně každý rok, proběhla na školní zahradě. Slunečné počasí vytvořilo příjemnou atmosféru a děti si setkání s policisty a strážníky skutečně užily.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. června 2026

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