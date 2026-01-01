Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Záhadný hluk odhalen

Na místo byla přivolána havarijní služba. 

Na sociálních sítích se šířila informace o záhadných ranách, které se ozývaly v části Mojmír v Uherském Hradišti v průběhu minulých dní. Na základě podnětu zástupců města byla věc prošetřena obvodním oddělením ve spolupráci s městskou policií. Policisté zjistili, že hlučné rány vycházely z kondenzačního plynového kotle umístěného v suterénu jednoho z domů v Husově ulici. Opakující se rušení nočního klidu i důvody ke znepokojení místních obyvatel tímto pominuly. Záhada byla vyřešena. Na místo byla hlídkou přivolána havarijní služba k odstranění technické závady.

10. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

