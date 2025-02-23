Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záhadné zmizení

Již několik měsíců marně hledáme ženu, která záhadně zmizela. Neviděli jste ji? 

Kriminalisté pracují na vypátrání pohřešované šestatřicetileté ženy z Prahy, která se přestala ozývat své rodině a nikdo neví, kde je. V minulosti nikdy pohřešovaná nebyla a nikdo z jejího okolí si nedokáže její záhadné zmizení vysvětlit. Navíc ji doma čeká její desetiletý syn. Naposledy byla žena viděna v září minulého roku v Praze 9, v Újezdě nad Lesy.

Pohřešovaná je 164 cm vysoká, váží 50 kilogramů, má hubenou postavu, světlou pleť a hnědé oči. V době jejího zmizení měla mahagonově obarvené vlasy v délce po ramena a pravou stranu hlavy měla vyholenou. Na sobě měla pravděpodobně delší zimní bundu červené nebo žluté barvy a modré džíny. Přes rameno měla menší kabelku.

Jestli jste pohřešovanou viděli nebo víte, kde by se mohla nacházet, volejte linku 158.

mjr. Jan Daněk
23.2.2025

Odkazy do noveho okna

Pohřešovaná

Pohřešovaná 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 