Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Záhadné zmizení
Již několik měsíců marně hledáme ženu, která záhadně zmizela. Neviděli jste ji?
Kriminalisté pracují na vypátrání pohřešované šestatřicetileté ženy z Prahy, která se přestala ozývat své rodině a nikdo neví, kde je. V minulosti nikdy pohřešovaná nebyla a nikdo z jejího okolí si nedokáže její záhadné zmizení vysvětlit. Navíc ji doma čeká její desetiletý syn. Naposledy byla žena viděna v září minulého roku v Praze 9, v Újezdě nad Lesy.
Pohřešovaná je 164 cm vysoká, váží 50 kilogramů, má hubenou postavu, světlou pleť a hnědé oči. V době jejího zmizení měla mahagonově obarvené vlasy v délce po ramena a pravou stranu hlavy měla vyholenou. Na sobě měla pravděpodobně delší zimní bundu červené nebo žluté barvy a modré džíny. Přes rameno měla menší kabelku.
Jestli jste pohřešovanou viděli nebo víte, kde by se mohla nacházet, volejte linku 158.
mjr. Jan Daněk
23.2.2025