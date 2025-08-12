Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Záhada ztraceného obrazu vyřešena
Majiteli ze Slovenska jsme dnes vrátili obraz za miliony.
Slovenský majitel obrazu Oskara Kokoschky zapůjčil před třemi lety dílo „Kristus a umělec“ svým dvěma českým známým, kteří měli za úkol ho nabízet a prodat solventním milovníkům umění. Hned den po převozu obrazů byl první z povedené dvojice dodán do výkonu trestu za své předchozí prohřešky. Nečekaného momentu tak využil jeho dvaašedesátiletý kumpán. Ten oběma zbývajícím aktérům sdělil, že obraz už nemá… Jihomoravští kriminalisté po oznámení celé události provedli nezbytné procesní úkony a po nějaké době zjistili, že obraz je stále k mání a nabízen zájemcům. Korunu tomu dodal i podvodník, který volal svému druhovi do výkonu trestu a společně pak plánovali, jak majitele ze Slovenska podvedou. To byla poslední chybějící část důkazního řetězce. Padlo obvinění ze zpronevěry a vzápětí se obraz zázračně objevil a muž jej vydal kriminalistům. Dnes si dílo, jehož hodnotu experti odhadli minimálně na 10 milionů korun, převzal majitel.
12.08.2025, mjr. Pavel Šváb