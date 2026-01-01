Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Zadržení registračních značek za nedoplatky
Jen za rok 2025 zadrželi dopravní policisté v Plzeňském kraji 46 sad registračních značek a za letošní leden pak dalších 10, jelikož dlužníci nezaplatili na místě nedoplatky, které jim vznikly na pokutách za dopravní přestupky. Naprostá většina však své nedoplatky na místě uhradila, a tak za minulý rok vybrali dopravní policisté částku ve výši přes 2 mil. korun a za první měsíc letošního roku již přes půl milionu korun.
Přibližně dva a půl roku mohou policisté disponující platebními terminály zadržet u vozidel registrační značky, pokud v rámci silniční kontroly a následné lustrace zjistí, že řidič či provozovatel vozidla má nezaplacené pokuty za dopravní přestupky. Takovými informacemi policisté disponují z tzv. Centrální evidence přeplatků a nedoplatků, ve které jsou tito dlužníci uvedeni. Na rozdíl od celní správy, která má přehled o všech neuhrazených částkách, které může po dlužníkovi vymáhat, disponují z této evidence policisté pouze informacemi o nedoplatcích, jak již bylo výše uvedeno, za přestupky na úseku dopravy.
I tak se jen za leden letošního roku podařilo dopravním policistům v Plzeňském kraji vybrat od těchto řidičů či provozovatelů za neuhrazené pokuty za dopravní přestupky částku ve výši 528 682 korun. Za první měsíc tohoto roku se jednalo celkem o 171 řidičů či provozovatelů, kteří zaplatili své nedoplatky policistům přímo na místě, v jednom případě pak byl dodatečně zaplacen nedoplatek ve výši 5 900 korun na policejní služebně. Zadrženo bylo v průběhu ledna celkem 10 sad registračních značek.
Za celý rok 2025 šlo o 785 případů řidičů či provozovatelů, od kterých policisté ze služby dopravní policie na místě vybrali částku ve výši 2 208 226 korun. Dalších 13 případů nedoplatků v celkové výši 117 050 korun pak bylo uhrazeno dodatečně na policejní služebně. V průběhu minulého roku bylo zadrženo celkem 46 sad registračních značek.
Pokud policisté z Centrální evidence přeplatků a nedoplatků zjistí skutečnost, že řidič či provozovatel má neuhrazené pokuty za dopravní přestupky, vyzvou řidiče (bez ohledu na to, zda je i současně provozovatelem vozidla či nikoliv) k jejich zaplacení s tím, že pokud tak neučiní, budou u vozidla zadrženy registrační značky. V naprosté většině případů jsou tyto nedoplatky policistům na místě uhrazeny, ať již přes platební terminál, resp. platební kartou či v hotovosti. Řidiči je vystaveno potvrzení o uhrazení tohoto nedoplatku a poté může pokračovat v jízdě dál. Policisté do evidence hned zadají informaci, že je již dlužná částka uhrazena.
Pokud ale řidič na místě dlužnou částku za dopravní přestupky neuhradí, pak je vyzván k tomu, aby sejmul z vozidla registrační značky, které si od něj následně převezmou policisté. Pokud tak sám neučiní, sejmou z vozidla značky přímo policisté, přičemž případná škoda, která tím může být na vozidle způsobena, jde za provozovatelem vozidla. Značky následně policisté zadrží. Dlužník se pak může po dobu jednoho roku dostavit na příslušnou policejní služebnu, dlužnou částku uhradit a registrační značky mu budou vráceny. I v tomto případě je mu samozřejmě vystaveno potvrzení o úhradě.
Pokud se tak ale nestane, odesílají policisté zadržené tuzemské registrační značky na obec s rozšířenou působností, a to dle trvalého bydliště provozovatele vozidla. Pokud se jedná o cizí registrační značky, tak na příslušný zastupitelský úřad dané země.
V případě, že jsou značky z vozidla zadrženy, nesmí podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič pokračovat v další jízdě, neboť by se tak dopouštěl dalšího přestupku v dopravě. Takové protiprávní jednání kolegové následně oznamují na příslušný správní orgán a ve správním řízení za něj může být uložena pokuta ve výši od 4 tis. do 10 tis. korun a zákaz činnosti v intervalu od šesti do osmnácti měsíců. Policisté zároveň mohou využít i svého dalšího oprávnění a na vozidlo, u kterého byly značky zadrženy, umístit také technický prostředek k zabránění v jízdě (tzv. botičku a u nákladních vozidel i řetěz). O každém zadržení registračních značek i jejich následném vydání jsou vedeny záznamy v registru vozidel.
Samozřejmě i v těchto případech najdeme určité výjimky, tzv. okolnosti zvláštního zřetele, kdy je řidiči umožněna i přes nedoplatek další jízda. Jedná se zejména o neuhrazení velmi malých částek za pokuty, které by řidič nemohl uhradit pomocí platební karty (pak tuto částku musí uhradit na celní správě) nebo pokud jede např. s velmi malými či naopak staršími či handicapovanými lidmi např. do zdravotnického zařízení. I s takovými případy se policisté setkali. Dotyčným je pak doporučeno, aby v co nejkratší době uhradili dlužnou částku na celním úřadu.
A jaká byla výše nedoplatků za dopravní přestupky? Jejich průměrná hodnota se pohybovala v rozpětí průměrné pokuty, tedy v intervalu od dvou do čtyř tisíc korun. Nejnižší nedoplatek, se kterým se policisté v Plzeňském kraji zatím setkali, byl pouhé tři koruny a naopak nejvyšší činil 245 750 korun. I ten byl uhrazen, a to v hotovosti přímo na místě. Čeští řidiči či provozovatelé vozidel dluží v průměru na nedoplatcích spíše menší částky, u zahraničních jsou pak částky naopak vyšší.
Z pohledu dopravních policistů se tento institut zadržení registračních značek jeví jako velmi efektivní nástroj. A každému řidiči či provozovateli se tak skutečně vyplatí, aby měl své pokuty uhrazeny a nemusel tak na cestách řešit starosti s odstavením a případným odtahem vozidla nebo svou vlastní náhradní přepravou.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
11. února 2026