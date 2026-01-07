Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zadržení „profesionálního“ kapsáře
Kriminalisté zadrželi šestatřicetiletého cizince, který má na svědomí více než dvanáct skutků kapesních krádeží.
Šestatřicetiletý cizinec se zaměřoval zejména na seniory, kdy pokaždé využil jejich chvilkové nepozornosti, natlačil se do jejich těsné blízkosti a poté z batohů a příručních zavazadel bral vše cenné. Tímto způsobem odcizil několik peněženek, včetně finanční hotovosti a platebních karet, ze kterých se poté snažil vybrat peníze u bankomatů. Kapsář působil nejvíce v pražském metru, ale také ma na svědomí několik skutků v Brně, kde si vybíral podchody na nádražích. Celková způsobená škoda jeho jednáním přesáhla sto tisíc korun a přes dalších dvě stě tisíc korun hrozilo v případě, že by se mu peníze povedly vybrat z platebních karet poškozených.
Zadržený cizinec byl ve zkráceném přípravném řízení odsouzen k podmíněnému trestu, musí nahradit způsobenou škodu a zároveň byl vyhoštěn na pět let.
por. Richard Hrdina
7. ledna 2026