Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zadržení "neřidiče". Ten však při zastavení zřejmě "zapomněl" zajistit vozidlo
Díky pohotové reakci policisty auto nenarazilo do služebního vozu.
Policisté z obvodního oddělení Vratimov na Ostravsku v neděli ráno vykonávali hlídkovou činnost mimo jiné také v obci Šenov. V blízkosti oploceného areálu kolem nich projelo vozidlo značky Ford Mondeo, které jim až tak známé nebylo. Při očním kontaktu s protijedoucím řidičem však zjistili, že ten jim je naopak hodně znám. Jednalo se o muže kolem padesátky a díky osobní znalosti věděli, že má opakované zákazy řízení všech motorových vozidel. Muži zákona okamžitě zareagovali otočením služebního vozidla a za Fordem se rozjeli. Za použití výstražného a zvukového signálu ho vyzvali k zastavení. Řidič však reagoval sešlápnutím plynového pedálu a před hlídkou začal ujíždět doslova po nezpevněné prašné cestě směrem do Pežgovského lesa. Zřejmě tušil, že by neměl moc šance a zhruba po kilometru s autem zastavil. Při vystupování ale asi „zapomněl“ auto zajistit proti pohybu. To začalo couvat na služební vozidlo. Policista naštěstí duchapřítomně zareagoval a do jedoucího auta doslova naskočil, a tak zabránil nárazu do služebního auta. Za použití donucovacích prostředků muže zadrželi a převezli na služebnu. Ukázalo se, že 50letý muž má již od roku 2016 zákaz řízení motorových vozidel. Dechová zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem, stejně tak i testy na drogy. Auto, které řídil, bylo půjčené.
Ve zkráceném přípravném řízení bylo muži sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
dne 6. května 2026
por. Bc. Eva Michalíková