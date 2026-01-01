Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zadržení "neřidiče". Ten však při zastavení zřejmě "zapomněl" zajistit vozidlo

Díky pohotové reakci policisty auto nenarazilo do služebního vozu. 

Policisté z obvodního oddělení Vratimov na Ostravsku v neděli ráno vykonávali hlídkovou činnost mimo jiné také v obci Šenov. V blízkosti oploceného areálu kolem nich projelo vozidlo značky Ford Mondeo, které jim až tak známé nebylo. Při očním kontaktu s protijedoucím řidičem však zjistili, že ten jim je naopak hodně znám. Jednalo se o muže kolem padesátky a díky osobní znalosti věděli, že má opakované zákazy řízení všech motorových vozidel. Muži zákona okamžitě zareagovali otočením služebního vozidla a za Fordem se rozjeli. Za použití výstražného a zvukového signálu ho vyzvali k zastavení. Řidič však reagoval sešlápnutím plynového pedálu a před hlídkou začal ujíždět doslova po nezpevněné prašné cestě směrem do Pežgovského lesa. Zřejmě tušil, že by neměl moc šance a zhruba po kilometru s autem zastavil. Při vystupování ale asi „zapomněl“ auto zajistit proti pohybu. To začalo couvat na služební vozidlo. Policista naštěstí duchapřítomně zareagoval a do jedoucího auta doslova naskočil, a tak zabránil nárazu do služebního auta. Za použití donucovacích prostředků muže zadrželi a převezli na služebnu. Ukázalo se, že 50letý muž má již od roku 2016 zákaz řízení motorových vozidel. Dechová zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem, stejně tak i testy na drogy. Auto, které řídil, bylo půjčené.

Ve zkráceném přípravném řízení bylo muži sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

dne 6. května 2026
por. Bc. Eva Michalíková
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 