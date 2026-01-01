Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zadrženi bezprostředně po vloupání
Elektrické nářadí z garáže v Dolní Lutyni odcizit nestihli.
V pondělí 27. dubna 2026 v brzkých ranních hodinách byly na základě oznámení vyslány hlídky obvodních oddělení Bohumín a Karviná 7 do Dolní Lutyně. Oznamovatel uvedl, že na oploceném pozemku se pohybují dvě osoby a z garáže vynášejí nějaké věci. Na místo nejprve dojeli bohumínští policisté. Jeden z podezřelých zákonnou výzvu uposlechl a zůstal na místě, načež byl zadržen. Druhý se sice dal na útěk, ale v krátkém čase jej zadrželi karvinští policisté, kteří k místu vloupání právě dojížděli. Nedaleko bylo také zaparkované osobní vozidlo, ve kterém bylo naloženo elektrické nářadí.
Osmadvacetiletému muži, který neutíkal a později doznal, že věci v hodnotě přes dvacet tisíc korun, z garáže odnášel, policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
Mladší z dvojice, který se pokusil o útěk, ovšem sdílný nebyl. Uvedl osobní údaje, které si „vypůjčil“ od jiné osoby a „přidal si roky“. Policisté ovšem záhy zjistili, že se jedná o sedmnáctiletého mladíka, který byl v té době na útěku z výchovného ústavu. Navíc měl spáchat ještě další dva trestné činy, takže byl předán orlovským kriminalistům.
Kromě vloupání do garáže, po kterém byl zadržen, je mu kladeno za vinu, že letos začátkem března měl odcizit ze stojanu řádně zajištěné jízdní kolo v hodnotě patnáct tisíc korun. V polovině dubna měl odcizit dvě kola, tentokrát z kolárny. Škoda byla majiteli vyčíslena na dvacet tisíc korun. Přestože mladík se doznal pouze k odcizení jízdních kol, a vloupání do objektu a odcizení nářadí popíral, komisař 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná jej obvinil ze spáchání provinění krádeže a porušování domovní svobody. Jelikož v případě postihu mladistvých pachatelů jsou trestní sazby poloviční, sedmnáctiletý mladík může být odsouzen až na rok a půl.
Nutno ještě podotknout, že elektrické nářadí z garáže, které díky včasnému „zásahu“ nebylo odcizeno, může být navráceno majiteli.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 30. 4. 2026