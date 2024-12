Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zadržení a obvinění recidivisty

NÁCHODSKO - V říjnu na svobodu a hned v prosinci zpět za mříže.

Náchodští kriminalisté v uplynulých dnech zadrželi a obvinili muže ve věku 26 let, který se měl za poslední týdny dopustit tří závažných skutků. Muž, který má bohatou trestní minulost a naposledy opustil vězení teprve 1. října 2024, je obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupež, přečinu porušování domovní svobody, zločinu vydírání, přečinu krádež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za tyto činy mu hrozí až 10 let odnětí svobody. Ve středu 11. prosince 2024 zaslal policejní komisař státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, což soudce Okresního soudu v Náchodě následující den akceptoval a obviněný se po dvou měsících dostal zpět za mříže.

Na přelomu října a listopadu 2024 navázal obviněný bližší kontakt s poškozeným z Nového Města nad Metují. Během prvních návštěv v domě u poškozeného si získal jeho důvěru, minimálně ve dvou případech mu poškozený dokonce dobrovolně půjčil peníze. Poté však přišel jednou bez ohlášení a poškozeného měl ihned fyzicky napadnout. Měl ho chytit do tzv. kravaty, ke krku mu přiložit šroubovák a s pohrůžkou, že jestli mu nedá peníze, tak mu šroubovák vrazí do krku, mu měl vzít peněženku s finanční hotovostí 500 Kč a jeho mobilní telefon. Poškozený mu ze strachu vydal ještě schovanou hotovost 4 500 Kč. Před odchodem obviněný pohrozil, že si s ním vyřídí, pokud něco nahlásí na policii.

Další trestné činnosti se měl dopustit 13. listopadu 2024, kdy mu je kladeno za vinu, že odcizil z obchodního domu v Broumově tři lahve rumu a pronesl je přes pokladní zónu bez zaplacení.

Naposledy se pak trestné činnosti měl dopustit 3. prosince 2024, kdy měl přistoupit na autobusové zastávce v Broumově k poškozené, která telefonovala, a svou rukou sevřenou v pěst s palcem vystrčeným vpřed, čímž imitoval, že má něco v ruce, ji měl přiložit k jejímu krku a řekl: "Dej to sem, dej mi to." Výhružné gesto měl opakovat a říkat: "Dej mi ty dva mobily nebo tě podříznu." Poškozená měla strach a začala křičet, obviněný jí měl vzít kabelku, kde mimo jiné měla služební notebook a platební kartu.

Díky rychlé a precizní práci policistů se podařilo zabránit dalším možným útokům a 26letého muže dostat zpět za mříže.

por. Ing. Karolína Macháčková

16.12.2024

