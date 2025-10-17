Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržená kapsářka

Kriminalisté z kapsa týmu druhého policejního obvodu zadrželi ženu, která odcizila nic netušícímu muži mobilní telefon. Zadržení proběhlo v rámci dohledu na Signal festival Praha 2025. 

Událost se odehrála 16. října v centru Prahy, kdy si podezřelá žena vyhlédla muže sedícího na lavičce v parku, přisedla si a prohodila s ním pár slov. A to stačilo. Během krátké konverzace si od muže vzala mobilní telefon, aniž by on o tom věděl a chtěla odejít. Netušila však, že vše sledují kriminalisté z kapsa týmu druhého policejního obvodu, a než se stihla podívat na značku mobilu byla zadržena.

Touto cestou bychom chtěli upozornit především návštěvníky Signál festivalu na možné nebezpečí v podobě kapsářů, kteří se pravděpodobně na této akci pohybují. Akce probíhá v centru metropole až do neděle 19. října.

por. Mgr. Jan Rybanský
17. říjen 2025

Odkazy do noveho okna

podezřelá

podezřelá 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 