Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zadržená kapsářka
Kriminalisté z kapsa týmu druhého policejního obvodu zadrželi ženu, která odcizila nic netušícímu muži mobilní telefon. Zadržení proběhlo v rámci dohledu na Signal festival Praha 2025.
Událost se odehrála 16. října v centru Prahy, kdy si podezřelá žena vyhlédla muže sedícího na lavičce v parku, přisedla si a prohodila s ním pár slov. A to stačilo. Během krátké konverzace si od muže vzala mobilní telefon, aniž by on o tom věděl a chtěla odejít. Netušila však, že vše sledují kriminalisté z kapsa týmu druhého policejního obvodu, a než se stihla podívat na značku mobilu byla zadržena.
Touto cestou bychom chtěli upozornit především návštěvníky Signál festivalu na možné nebezpečí v podobě kapsářů, kteří se pravděpodobně na této akci pohybují. Akce probíhá v centru metropole až do neděle 19. října.
por. Mgr. Jan Rybanský
17. říjen 2025