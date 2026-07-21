Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zadržen podezřelý ze znásilnění a dalších skutků
Kriminalisté zadrželi osmačtyřicetiletého muže, který je podezřelý ze znásilnění, vloupání a mohl se dopustit i loupeže na dvou mladých dívkách. Detektivové potřebují zjistit další poškozené a případné svědky.
Detektivové z 6. oddělení Prahy I zadrželi osmačtyřicetiletého muže, který je podezřelý ze znásilnění z poloviny července, ke kterému došlo v Praze 6. Zadržený muž si zjednal vstup do domu, kde nalezl poškozenou, kterou měl podle všeho v úmyslu velmi surově znásilnit. Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že zadržený je podezřelý z dalších několika trestných činů, a to vloupání do vozidla, vloupání do restaurace a také porušování domovní svobody a krádeže, kdy se vloupal do domu a ubytovny, odkud odcizil šperky, oblečení a další cennosti. Dle zjištěných skutečností se zadržený muž mohl dopustit i trestného činu loupeže, kdy měl oslovit dvě mladé dívky a vyžadovat od nich vydání finanční hotovosti s nožem v ruce. Tyto dvě dívky však věc neoznámily na linku 158 a detektivové prosí, aby tak učinily, jelikož jejich výpověď může ve vyšetřování mít zásadní roli. Stejně tak žádají další případné poškozené, kteří mají s tímto mužem jakékoliv negativní zkušenosti, aby tyto informace také předali na linku 158.
Zadržený se mohl pohybovat po celé Praze, ale jeho výskyt kriminalisté nejvíce zjistili v částech Liboc, Petřiny, Ruzyně a Veleslavín. Osmačtyřicetiletý muž má bohatou trestní minulost, jelikož byl desetkrát soudně projednáván a naposledy byl za znásilnění a loupež odsouzen k dvanácti letům odnětí svobody. Propuštěn byl přibližně před půl rokem a v současné chvíli je tedy v podmínce. Obviněný je stíhán vazebně a nikomu tak již nehrozí žádné nebezpečí. V případě odsouzení mu hrozí dalších až deset let za mřížemi.
por. Richard Hrdina
21. července 2026