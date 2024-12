Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zadržen po krádeži auta

Havířov - oznamovatel krádeže na tísňovou linku zavolal znovu a všem policistům, kteří se na vypátrání vozidla podíleli, poděkoval.

Ve druhé polovině listopadu přijali policisté na lince 158 oznámení o odcizení osobního auta v Karviné. Díky místní znalosti a také bezpečnostnímu zabezpečení vozidla bylo policisty oddělení hlídkové služby územního odboru Karviná záhy vypátráno v Havířově. V tu chvíli se vedle automobilu nacházel muž a manipuloval krytem zavazadlového prostoru. Policisté ověřili jeho totožnost a zjistili, že na něj byl vydán předchozí souhlas se zadržením. Kromě nerespektování zákazu řízení byl podezřelý ze spáchání trestných činů majetkového charakteru.

V rámci trestního řízení, zahájeném havířovskými kriminalisty, byly zjištěny další skutky, kterých se v době od začátku letošního září do poloviny listopadu měl osmatřicetiletý muž dopustit. Na prověřování jeho trestné činnosti se velkou měrou podíleli také policisté obvodních oddělení v Karviné, Havířově, Orlové, Petřvaldu a oddělení hlídkové služby územního odboru Karviná.

Čtyřikrát byl policisty přistižen při řízení motorového vozidla, přestože měl soudem uložený zákaz řízení, a to do srpna 2025.

Koncem září měl přijet na parkoviště v Havířově a se spolupachatelem po rozbití okna dveří odcizit ze zaparkovaného dodávkového vozidla mechanické dusadlo v hodnotě téměř 30 000 korun. To měli následně prodat neznámé osobě. V páchání trestné činnosti však měli pokračovat i v říjnu. Měli se vloupat do jedné z havířovských prodejen, zde ovšem nebylo nic odcizeno. I tak vznikla majiteli škoda téměř 13 000 korun.

O pár dní později, opět v Havířově, se měl pokusit odcizit a následně odvést autem jiný ruční stavební přístroj. Měl být ovšem vyrušen svědky a z místa utéct. Vozidlo i stroj zde ponechal.

Krátce po poslední krádeži automobilu byl zadržen, jak je uvedeno výše.

Na základě zjištěných indicií kriminalisté muže (38 let) obvinili ze spáchání přečinů krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné užívání cizí věci. Aby se trestnímu stíhání nevyhýbal nebo trestnou činnost neopakoval, podali kriminalisté cestou státního zástupce návrh na jeho umístění do vazby, což soudce akceptoval. Obviněný, který letos na jaře opustil „bránu“ vězení, se za „mříže“ vrátil. Muži, který byl v minulosti mnohokrát soudně trestán, hrozí vzhledem k výši způsobené škody trest odnětí svobody až na pět let.

Obvinění ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci si vyslechl také jeho spolupachatel (38 let), který se podílel na dvou krádežích. Přestože svou trestnou činnost popíral, důkazy nashromážděné kriminalisty hovořily v jeho neprospěch. Vzhledem k jeho „bohaté“ trestní minulosti mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

13. 12. 2024

