Zadržen bezprostředně po vloupání
Pondělní služba dvou policistů územního odboru Karviná, kteří bydlí v Českém Těšíně, začala ještě před oficiálním nástupem.
Policista sloužící na oddělení hlídkové služby Karviná na brzké ranní procházce se psem zaregistroval na jedné zahradě, kolem které procházel, pohybovat se neznámého muže. Z místní znalosti věděl, že objekt je v podstatě neobydlený. Neznámý se mu zdál povědomý a jeho činnost spočívají v nakládání různých věcí na vozík, se mu zdála podezřelá. Kromě toho, že zavolal na linku 158, kontaktoval ještě svého známého, taktéž policistu, ovšem sloužícího na místním obvodním oddělení. Ten se neprodleně dostavil. Nejprve činnost podezřelého muže ve skrytu pozorovali a ve chvíli, kdy po vypáčení zámku na brance chtěl z místa odjet, jej zadrželi. Muž tvrdil, že byl u kamaráda, který zde bydlí. To již byli na místě také strážníci městské policie a policisté obvodního oddělení. Oba všímaví policisté pak rychle nastoupili denní službu, každý na svém pracovišti. Jen tak mimochodem, jeden z nich se již co by policista obvodního oddělení na místo k prověřování skutku vrátil.
Následně policisté zjistili, že podezřelý muž měl nejprve násilím vniknout na sousední pozemek a z garáže a skladu odcizit vodu do ostřikovače, škrabku a čistič na sklo, elektrické nářadí, zahradní náčiní a další věci v celkové hodnotě ve výši zhruba tři tisíce korun. Pak měl přestřihnout pletivo a vniknout na sousední pozemek. Z garáže si pak měl na příruční vozík, který zde měl také odcizit, naložit další elektrické a mechanické nářadí, například řetězovou pilu, sekyru, zahradní nůžky, vše odhadnuté na zhruba dva tisíce korun.
Sedmatřicetiletý muži s bohatou trestní minulostí s policisty spolupracoval, ke skutku se přiznal. Ve zkráceném přípravném řízení mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
Věci, které díky včasnému „zásahu“ nestihl odcizit, mohou být navráceny majitelům.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 25. 3. 2026