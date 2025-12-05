Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zadrželi jsme 6 cizinců
Hradečtí „cizináři“ se zaměřili na dodržování pobytového režimu cizinců.
Královéhradečtí policisté z odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie se šesti cizinci ve věku od 23 do 36 let, kteří pobývali na našem území neoprávněně.
Cizince se podařilo odhalit díky pobytové kontrole na jedné z ubytoven na Českoskalicku, která proběhla ve středu 3. prosince v brzkých ranních hodinách ve spolupráci s kolegy z oddělení dokumentace. Policisté se na ubytovnu zaměřili především díky získaným poznatkům z uplynulých dní. Policisté cizince vyzvali k předložení dokladů opravňujících pobyt na našem území. Všichni cizinci předložili ke kontrole platné cestovní doklady obsahující vízové štítky jiné členské země EU, jejichž platnost již vypršela. Všichni kontrolovaní cizinci tudíž na území České republiky, respektive na území členských zemí EU, tak v době prováděné kontroly pobývali neoprávněně. Toto zjištění bylo ověřeno také lustrací jednotlivých osob v našich informačních systémech.
Všech 6 cizinců policisté na místě kontroly zajistili a eskortovali je na královéhradecké oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort k provedení dalších úkonů. Následně policisté všem šesti cizincům uložili správní vyhoštění z území členských států EU v délce trvání jednoho roku. Ve večerních hodinách jsme zajištěné cizince propustili na svobodu.
V obdobných kontrolách zaměřených na dodržování pobytových předpisů budeme i nadále pokračovat, a to na celém území Královéhradeckého kraje.
5. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová