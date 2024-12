Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/199 Sb., odpověď ze dne 20. prosince 2024

Dne 9. prosince 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen "povinný subjekt" nebo "krajské ředitelství") prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o informace podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požadujete poskytnout tyto informace:

1. Kolika osobám bylo celkem sděleno podezření nebo obvinění z úmyslného trestného činu poškození cizí věci podle § 228 trestního zákoníku za rok 2023 a současně toto podezření nebo obvinění bylo sděleno policejním orgánem na OOP Šlapanice.

2. Kolik osob z bodu (1) bylo následně předvoláno k podrobení se identifikačním úkonům na oddělení kriminalistické techniky k analýze prostřednictvím systémů FODAGEN.".

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k požadovaným informacím pod body č. 1 a č. 2 sděluji následující:

V územním obvodu krajského ředitelství je evidováno za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 pro trestný čin poškození cizí věci dle § 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

- 127 vydaných usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

- 198 sdělených podezření ze spáchání trestného činu v rámci zkráceného přípravného řízení ve smyslu § 179b odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb.,

- z toho celkem ve 154 případech bylo vyžádáno provedení identifikačních úkonů dle § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Informaci o tom, zda byla osoba k provedení úkonu předvolána či nikoli, by bylo možné zjistit nahlédnutím pověřeného pracovníka do každého jednotlivého spisu zvlášť. Vyhledání informace o počtu předvolaných osob k provedení identifikačních úkonů by tak představovalo mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, které by si vyžádalo větší časovou dotaci a bylo by zpoplatněno dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Tuto informaci nelze automatizovaně vyhledat v interním systému povinného subjektu po zadaní vstupních parametrů.

V územním obvodu obvodního oddělení Šlapanice, územního odboru Brno-venkov je evidováno za shodné období pro trestný čin poškození cizí věci dle § 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník celkem

- 5 sdělených podezření v rámci zkráceného přípravného trestního řízení dle § 179b odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb.,

- z toho ve 3 případech byla osoba podezřelá předvolána k provedení identifikačních úkonů dle § 65 zákona č. 273/2008 Sb.,

- 0 vydaných usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.

Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

