Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o záznam z dopravní nehody
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o
poskytnutí kopie protokolu, který byl sepsán dopravní policií v souvislosti s níže popsanou
nehodou, při které došlo k srážce s divokou zvěří v oblasti Pusté Jakartice Opava dne
…………… Hlášení na tísňovou linku proběhlo v ….. . Policie na místo nepřijela, ale byl
sepsán záznam po telefonu a nemám jeho kopii. Žádám, aby byla kopie dokumentu zaslána
elektronicky na email …………………….
Účastník nehody: ………………….
Datum a čas nehody …………………………….
Místo nehody: Komunikace č. 46 směr z Pustých Jakartic na Opavu.
Popis nehody: Vyjížděl jsem z obce Pusté Jakartice a za levotočivou zatáčkou ve směru na
Opavu v rychlosti téměř 80km/h z pravé strany vyskočila z vysokého porostu cca 1metr před
kapotou velká srna. Střet na pravou stranu vozu poté srna podjela pod pravým předním
kolem přes podběh pod auto. Zničený je přední nárazník, přední pravé světlo, přední pravá
mlhovka, senzory, kapota, pravý blatník s podběhem, podvozek začal mlátit, geometrie,
řízení a pravděpodobně i něco z motorové části auto začalo cukat nemělo výkon motor měl
divný zvuk a auto začalo táhnout na pravou stranu.
To vše z viditelných vad.
Žádám, aby v kopii tohoto protokolu zůstaly všechny mé osobní údaje v plném znění, bez
jakékoliv anonymizace. Ostatní osobní údaje uvedené v protokolu, například údaje o jiných
účastnících, by měly být anonymizovány.
Kopii prosím zašlete elektronicky na můj e-mail …………………
…………..“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a jako odpověď Vám poskytuje dokument
„Potvrzení o oznámení střetu se zvěří“ ze dne ………….. č. j. KRPT-……………….., vydaný
dopravním inspektorátem Opava územního odboru Opava krajského ředitelství.
Zároveň uvádíme, že o potvrzení o oznámení dopravní nehody způsobené střetem se zvěří
lze požádat policii bez výslovného odkazu na InfZ. Podrobný postup včetně vzoru žádosti je
k dispozici na oficiálním webu Policie ČR, na stránkách https://policie.gov.cz/clanek/srazka-
se-zveri-jak-postupovat-pri-srazce-se-zveri.aspx.