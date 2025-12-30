Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost o zaslání trestních spisů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 8. prosince 2025 prostřednictvím datové schránky od žadatele písemnost, označenou jako žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), ve které je požadováno:
"PRÁVNÍ ZÁKLAD ŽÁDOSTI: Tato žádost je podána podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), zejména s odkazem na § 6 odst. 2 písm. b), § 4a odst. 2 písm. b) téhož zákona.
POŽADOVANÉ DOKUMENTY:
Usnesení Policie ČR, č.j. KRPJ-62896/TČ-2018-161017-VÍD
Spis Policie ČR, č.j. KRPJ-26474/ČJ-2018-161071
Spis Policie ČR, č.j. KRPJ-116044/TČ-2017-161071
Usnesení Okresního soudu v Třebíči, sp. zn. 1 T 8/2021
ADMINISTRATIVNÍ PRÁVNÍ ZÁJEM: Žadatel uplatňuje administrativní právní zájem dle § 4a odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., jelikož se jedná o dokumenty vztahující se k výkonu veřejné moci, jejichž znalost je nezbytná pro posouzení zákonnosti rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci.
TEST PROPORCIONALITY: Povinný subjekt je povinen aplikovat test proporcionality při posuzování případného omezení práva na informace. Tento test zahrnuje: 1) Vhodnost – zda omezení slouží k ochraně legitimního cíle. 2) Potřebnost – zda neexistuje mírnější prostředek. 3) Přiměřenost – zda převáží veřejný zájem nad ochranou jednotlivých práv. V daném případě je veřejný zájem na kontrole výkonu veřejné moci zcela převažující.
ANONYMIZACE DLE GDPR A INFZ: Žadatel souhlasí s anonymizací osobních údajů třetích osob dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) Nařízení GDPR a § 8a zákona č. 106/1999 Sb., avšak pouze v nezbytném rozsahu.
ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACÍ: Požadované dokumenty žádám poskytnout výhradně elektronicky prostřednictvím datové schránky.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli sděluje k požadovaným informacím:
Usnesení Policie ČR, č. j. KRPJ-62896/TČ-2018-161017-VÍD je poskytnuto žadateli v anonymizované podobě v příloze.
Spis Policie ČR, č. j. KRPJ-26474/ČJ-2018-161071.
Spis Policie ČR, č. j. KRPJ-116044/TČ-2017-161071.
O poskytnutí požadovaných spisů je vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Usnesení Okresního soudu v Třebíči, sp. zn. 1 T 8/2021 je samostatně žadatelem vyžádáno u tohoto subjektu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
30. prosinec 2025