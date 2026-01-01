Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o zaslání stanovisek k měření rychlosti v obci Lokot

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 21. ledna 2026

Žádost:

Vážení,

Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti městskou policií na tomto místě pro rok 2025:

- v Rychnově nad Kněžnou – obecní část Lokot, na pozem. komunikaci č. 3211 ve směru jízdy k obci Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou.

Pokud ano, žádám také o zaslání takových stanovisek.

Odpověď:  

Dopravní inspektorát Police České republiky, územní odbor Rychnov nad Kněžnou vydal k automatizovanému měření rychlosti městskou policií Rychnov nad Kněžnou v obci Lokot na silnici III/3211 na rok 2025 dvě souhlasná stanoviska.

Související dokumenty

  • příloha
    Velikost souboru: 980,8 KB / formát PDF
  • příloha
    Velikost souboru: 2,5 MB / formát PDF

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 