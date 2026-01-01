Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o zaslání stanovisek k měření rychlosti v obci Lokot
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 21. ledna 2026
Žádost:
Vážení,
Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti městskou policií na tomto místě pro rok 2025:
- v Rychnově nad Kněžnou – obecní část Lokot, na pozem. komunikaci č. 3211 ve směru jízdy k obci Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou.
Pokud ano, žádám také o zaslání takových stanovisek.
Odpověď:
Dopravní inspektorát Police České republiky, územní odbor Rychnov nad Kněžnou vydal k automatizovanému měření rychlosti městskou policií Rychnov nad Kněžnou v obci Lokot na silnici III/3211 na rok 2025 dvě souhlasná stanoviska.